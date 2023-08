La nueva predicción de Jorge Rey sobre el tiempo que va a hacer en agosto en España: "Mucho cuidado"

Jorge Rey es un joven burgalés que pronostica el tiempo utilizando el método de las cabañuelas. Sus predicciones han hecho que se convierta en todo un referente para los meteorólogos, y su experiencia y eficacia con sus pronósticos le han transformado en todo un experto. Así, este aficionado a la meteorología, que ya predijo cómo sería el verano de 2023 en España, ahora prevé el mes de agosto que nos espera.

El pasado mes de junio, Rey acudió al programa "Horizonte", que presenta Iker Jiménez en Cuatro, explicando que el verano de este año iba a ser "diferente a como lo explican los expertos". He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", explicaba en el programa, afirmando que "volvería el agua y las lluvias". Y acertó, ya que a principios del verano, se pudieron observar varios días de tormentas por todo el país, aunque esta época del año está siendo una de las más calurosas que se recuerdan en nuestro país.

Rey confesó que su base de conocimiento para dar sus predicciones es "el comportamiento de las hormigas", puesto que explica que "los animales son buenos indicadores para dar altas precisiones", más allá de los mapas o métodos. "El año pasado, las hormigas salieron antes de tiempo y eso indica que el verano podría ser más húmedo de lo normal. Al igual que las cabañuelas, que también valorar esa probabilidad”.

¿Cómo será el tiempo del mes de agosto en España? Esta es la predicción de Jorge Rey

A sus dieciséis años, se define a sí mismo como "tu hombre del tiempo", y ofrece su particular parte de El Tiempo a base de refranes y en su propio canal. Fue capaz de predecir la llegada del temporal Filomena, que dejó una gran capa de nieve en España, en especial en el centro peninsular, siendo el único que supo aventurar este evento y adelantarse a las predicciones de otros expertos. También fue capaz de predecir la llegada de las lluvias en el mes de junio.

Respecto al mes de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) explicó que sería "mas caluroso de lo normal". "En concreto, la primera quincena será cálida con temperaturas por encima del promedio en el centro y sur, aunque en la segunda quincena se extenderá a buena parte del país". Así, el mes ha empezado con numerosos avisos por altas temperaturas hasta en veinte provincias de nueve comunidades distintas, aunque durante unos días, viviremos una "tregua" por la llegada de una masa de aire frío que bajará las temperaturas del resto de la semana. Algo que Jorge Rey se ha encargado de contradecir, asegurando que la realidad será diferente a lo que afirman los expertos.

El "joven meteorólogo" ha analizado la presencia de nubes de mosquitos, cuya presencia advierte a la población sobre la llegada de cambios en el tiempo, y de avispas. "Año de avispas, año de nieves y ventiscas", recuerda. Así, explica que "seguramente en España, en el mes de agosto acaben penetrando Danas, es decir, aire frío aislado fuera de la circulación atmosférica, causando la llegada de tormentas fuertes en el país".