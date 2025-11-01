Qué supermercados abren hoy: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour por el Día de Todos los Santos

Hoy, 1 de noviembre, España celebra el Día de Todos los Santos, un festivo que modifica los hábitos de compra de millones de personas. Si necesitas adquirir alimentos o productos de primera necesidad, conviene conocer qué supermercados están abiertos y cuáles han reducido su jornada. A continuación, te detallamos los horarios más actuales de Mercadona, Lidl y Carrefour para organizar tu visita sin sorpresas.

¿Qué implica el Día de Todos los Santos para los supermercados?

Al tratarse de un festivo nacional, muchas cadenas aplican cambios en sus horarios habituales o cierran sus establecimientos. La apertura depende del tipo de tienda, la comunidad autónoma y la estrategia de cada empresa. Por ello, es importante confirmar el horario de tu supermercado antes de salir.

Horario de Mercadona

Hoy, Mercadona mantiene su política habitual en festivos, la mayoría de los supermercados permanecerán cerrados. Solo algunas tiendas ubicadas en zonas de alta afluencia pueden abrir en horario reducido, generalmente de mañana. La recomendación es no acudir sin antes consultar el horario de tu tienda más cercana.

Horario de Lidl

Lidl presenta un comportamiento más flexible este 1 de noviembre. Algunos establecimientos están abiertos con horario completo, mientras que otros operan en horario reducido. Lo habitual es que las tiendas que abren lo hagan entre las 10:00 y las 22:00, aunque varía según la localidad.

Horario de Carrefour

Carrefour muestra la mayor variabilidad: algunos centros están abiertos hoy, otros han reducido su jornada y algunos permanecen cerrados. Los que sí abren suelen operar entre las 10:00 y las 21:00 o 22:00, dependiendo del tamaño del establecimiento y la ubicación.

Consejos para planificar tu compra