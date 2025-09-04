Rafael Santandreu, psicólogo: “Esta es la mejor etapa en la vida de las personas y no depende de la edad"

Todo el mundo quiere ser feliz, pero en muchas ocasiones no se sabe cómo llegar a ese estado. A veces ni siquiera se conoce qué es realmente. La felicidad, según Aristóteles, es el fin último de la vida humana, alcanzada mediante la virtud y la autorrealización. Para Epicuro, consiste en la ausencia de dolor y la búsqueda de placeres moderados. Más allá del pensamiento filosófico, cada uno encuentra la felicidad en distintos aspectos.

Sin embargo, nunca es la misma. Hay en etapas de la vida en las que uno es más feliz y en otras, pese a que todo parezca ir de cara, no se llega a ese punto álgido en ningún momento. También hay personas que asocian la felicidad con la edad, especialmente con la juventud. Las dudas son muchas y las opciones amplias, pero el psicólogo Rafael Santandreu responde a la gran pregunta en un vídeo en su cuenta de Instagram: "¿Cuál es la mejor etapa en la vida de las personas?".

Esta es la mejor etapa en la vida de las personas

"Si hacemos una encuesta yo creo que muchos nos dirán la niñez o la primera juventud", anticipa al inicio del vídeo. Sin embargo, rápido corta con ese pensamiento: "Esa no es la respuesta correcta o la que más me gusta a mí", afirma. Comparte su pensamiento: "La que yo creo que es la mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente". No solo eso: "A dejar de quejarse y apreciar las cosas increíbles, mágicas e incluso espirituales que hay alrededor en cada momento".

Explica que el giro es radical: "Cuando decides hacer esto, te pones a hacerlo con toda intensidad y toda profundidad y empieza a hacer efecto en tu mente, esa empieza a ser la mejor etapa de tu vida". Se puede pensar que esto es cuando uno madura con ciertos años tras superar la conocida como 'edad del pavo, pero no es del todo así: "Lo mejor es que no depende de la edad". Uno puede decidir el momento del cambio: "¡Puede empezar hoy mismo!".

Las consecuencias de este cambio

Rafael Santandreu revela cómo es esta etapa: "Mucho más feliz y más intensa que cuando eras niño, cuando eras adolescente o cuando sea". Esto, a ojos del psicólogo, se produce porque se empieza a valorar de verdad todo lo que se tiene. Esto incluye desde tu cuerpo, tu libertad o tus seres queridos hasta el simple hecho de estar vivo. Por tanto, siempre se está a tiempo de ser verdaderamente feliz.

Ser buena persona ayuda

Rafael Santandreu no es el único psicólogo y experto en la materia que ve la mentalidad positiva como la clave para encontrar la felicidad. Víctor Küppers, experto en psicología positiva, explica el verdadero valor de una persona: "Tú no vales tu coche, tú no vales el tamaño de tu televisor, tú no vales tu cargo profesional". El verdadero valor y lo que es realmente gratificante para uno mismo es otra cosa: "Tú vales tu calidad humana. No hay nada más grande a lo que aspirar que a ser buena persona y nada más gratificante". En su reflexión, explicó cómo se escoge realmente a las personas en el día a día.