Subastan en Canadá un óleo de Wiston Churchill que representa un paisaje de Marrakech

Un óleo de Sir Winston Churchill, titulado Marrakech (circa 1935), será subastado en la Casa de Subastas Heffel en Toronto el 19 de noviembre. La pintura fue originalmente donada por el político inglésa su esposa, Lady Clementine, quien luego la donó a la Compañía de la Bahía de Hudson en 1956.

Presentada en varias obras de referencia, como Churchill: His Paintings de David Coombs, la obra refleja el profundo cariño del ex primer ministro británico por Marruecos, donde pintó varios paisajes durante sus visitas. La obra, que representa a tres mujeres junto a los muros de la medina de Marrakech y palmeras, se exhibirá en la Heffel Toronto antes de la subasta.

Las pinturas de Churchill, de inspiración marroquí, han alcanzado precios récord en los últimos años. Su Torre de la Mezquita Koutoubia (1943), que perteneció a la actriz Angelina Jolie, se vendió por 11,5 millones de dólares en Christie's de Londres en 2021.

Pintada después de la Conferencia de ANFA de 1943 en Casablanca y presentada al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, esta pintura representa la Mezquita de Marrakech al atardecer, una ciudad que Churchill una vez describió como "el lugar más hermoso del mundo"