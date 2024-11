Un superviviente del parking de Bonaire comparte su experiencia: "No es un cementerio, no habría más de 100 personas"

El número de víctimas de la terrible DANA que azotó a Valencia y a distintos pueblos siguen las tareas de búsqueda de desaparecidos, atención a los damnificados, reparación de infraestructuras, reposición de servicios y limpieza de viviendas, comercios y términos municipales. Uno de los puntos que más preocupa es el del Centro Comercial Bonaire en Aldaia, en el que en estos momentos siguen los trabajos para desaguar.

Pese a que la Policía afirma que "Quedan unos 40 centímetros de agua, todos los coches están inspeccionados y de momento no se han encontrado víctimas", la especulación sobre el posible número de víctimas continúa, especialmente en las redes sociales. Circularon distintos audios en redes sociales de supuestos buzos que requerían ayuda psicológica que hicieron sonar las alarmas sobre un posible elevado número de víctimas en el interior.

David González, un trabajador del Centro Comercial Bonaire que se encontraba en el mismo en el momento del desalojo, quiso frenar la especulación con varios vídeos en TikTok en los que explicó la situación vivida. "Se están diciendo muchas locuras, que si había 300 o 500 personas dentro. Me pillo trabajando ahí, se hizo horrible, nos avisaron muy tarde pero cuando dieron la alarma bajé al parking a por mi coche tranquilamente porque no era consciente de la situación y vi que se estaba llenando de agua. Podría haber como mucho cien coches, no habría más y muchos conseguimos salir", afirmó David, tratando de serenar la sitación dentro de lo posible.

"Es imposible que sean las cifras que dice la gente, no es un cementerio salvo que el agua haya arrastrado allí a la gente, no había tanta gente", recalcó en el vídeo de manera reiterada.

Un segundo vídeo con imágenes

Su versión sobre lo sucedido no tardó en hacerse viral en TikTok, donde ya suma más de 1,9 millones de reproducciones. Para confirmar la veracidad de lo explicado, subió posteriormente un segundo vídeo, grabado por un amigo desde su coche en el momento de salir del parking de Bonaire. En este segundo vídeo muestra como apenas había coches en las plazas de aparcamiento y la forma en la que el agua comienza a entrar. También muestra imágenes del momento en el que consiguen salir una carretera totalmente inundada y como tienen que circular, incluso en sentido prohibido, para llegar a un punto más alto donde poder refugiarse.

David González acabó el primer vídeo mandando un mensaje de ánimo a todas las personas que están sufriendo las terribles consecuencias de la DANA y confirmando que su casa en Valencia no sufrió daños durante las lluvias. El joven, nacido en Albacete, que vive actualmente en Valencia para trabajar en el Centro Comercial Bonaire mostró su impacto por lo vivido: "es una catástrofe y barbaridad lo que está pasando" y pidió fiarse de la gente que estaba allí pese a ser un centro comercial de grandes dimensiones.