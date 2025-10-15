Filtrado el precio del nuevo dispositivo para el hogar de Apple: será más barato de lo esperado

Todo parece indicar que Apple iba a lanzar un dispositivo para el hogar con pantalla, una especie de híbrido entre el HomePod y el iPad, donde Siri sería la principal protagonista. Sin embargo, finalmente no vio la luz pese a estar listo, debido al retraso de las nuevas funciones del asistente que la compañía mostró en la WWDC del año pasado.

Aunque todavía quedarían varios meses para verlo, siguen publicándose detalles sobre el dispositivo, sobre todo de la mano del analista Mark Gurman de Bloomberg. En un reciente informe, ha compartido nuevos datos que no conocíamos sobre el HomePad, como su precio —que sería más bajo de lo que podríamos imaginar— y su producción, que tendría lugar en Vietnam.

Filtrado el precio de la pantalla inteligente de Apple

Aunque lo más probable es que aún falten algunos meses para el lanzamiento del HomePad, existe la posibilidad de que lo veamos esta misma semana, ya que Apple ha confirmado recientemente que lanzará nuevos productos muy pronto, y uno de ellos podría ser esta pantalla inteligente. Hay que tener en cuenta, además, que el HomePad ha aparecido en el código de algunas betas de iOS 26, por lo que no podemos descartar nada.

Pero vayamos a lo realmente importante: su posible precio. En un nuevo informe, el analista Mark Gurman ha sugerido que la pantalla inteligente de Apple tendría un precio de 350 dólares, unos 300 euros sin impuestos. Esto situaría su coste en torno a los 400 euros en España, si finalmente llega a nuestro país, algo que sigue en duda debido a la situación de Apple en Europa por la Ley de Mercados Digitales (DMA).

El HomePad contaría con una pantalla de unas 7 pulgadas y su sistema operativo sería homeOS, una versión inspirada en tvOS, el sistema que utiliza el Apple TV. Por otro lado, su altavoz estaría situado en la base del dispositivo, algo que lo diferenciaría de otros productos similares, que lo incorporan en la parte trasera.

Asimismo, Gurman menciona la llegada de otros dispositivos para el hogar el próximo año, como una cámara de seguridad. Lo que no se ha mencionado aún es cuándo veremos el dispositivo, aunque, si tenemos en cuenta que Apple estaría esperando al lanzamiento de la nueva versión de Siri, lo más probable es que no lo veamos hasta la primavera de 2026.