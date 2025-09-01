Los toros vuelven a la televisión en septiembre: programación completa y gratuita en abierto

Los primeros días de septiembre llegan cargados de emoción para los aficionados a la tauromaquia. Encierros, toros en la calle, novilladas con picadores y festejos populares inundarán las pantallas con una intensa y variada programación ofrecida en abierto por las principales cadenas regionales.

Desde las Fiestas de la Misericordia en Burriana hasta la Feria del Arroz en Calasparra, pasando por los prestigiosos encierros de Cuéllar o el certamen "Alfarero de Oro" de Villaseca de la Sagra, la televisión vuelve a ser aliada clave de la fiesta. Los festejos se emitirán en directo y algunos incluso en doble señal por plataformas digitales como OneToro TV y autonómicas, reforzando la apuesta por una tauromaquia accesible, cercana y diversa, entre las que destaca CMMedia.

Este despliegue mediático subraya el papel esencial que juegan las televisiones regionales en la difusión y preservación de la cultura taurina, con especial atención a las ferias locales, las escuelas de nuevos talentos y los festejos tradicionales. A continuación, la agenda completa día por día.

📺 Programación taurina en televisión – Del 1 al 5 de septiembre

Lunes 1 de septiembre

18:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Fiestas de la Misericordia. Toro de Arcadio Albarrán.

19:00 h – Burrianateve. Toro de José Manuel Sánchez.

Martes 2 de septiembre

08:55 h – La 7 Castilla y León. Encierros de Cuéllar 2025.

18:00 h – Burrianateve. Toro de Domínguez Camacho.

23:00 h – Burrianateve. Toro de Domínguez Camacho (segundo turno).

Miércoles 3 de septiembre

08:55 h – La 7 Castilla y León. Encierros de Cuéllar 2025.

09:45 h – La 7 Región de Murcia y Televisión Digital de Calasparra. Encierro desde Calasparra (Murcia). Feria Taurina del Arroz. Novillos de Pincha.

18:30 h – CMMedia y One Toro TV. Novillada con picadores desde Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de Saltillo para Emiliano Osornio, Miguel Serrano y Mariscal Ruiz.

Jueves 4 de septiembre

08:55 h – La 7 Castilla y León. Encierros de Cuéllar 2025.

09:45 h – La 7 Región de Murcia y Televisión Digital de Calasparra. Encierro desde Calasparra. Novillos de Juan Luis Fraile.

18:30 h – CMMedia y One Toro TV. Novillada con picadores desde Villaseca de la Sagra. Novillos de Baltasar Ibán para Sergio Sánchez, Cid de María y Álvaro Serrano.

18:00 h – Burrianateve. Toro de Montes de Oca.

19:00 h – Burrianateve. Toro de Antonio Bañuelos.

Viernes 5 de septiembre