Konami recauda más de 130.000 euros con la venta de NFTs de la franquicia Castlevania

La subasta de NFTs (token no fungible: un activo digital único que no se puede consumir ni intercambiar) de la serie ‘Castlevania’ organizada por Konami, ha logrado recaudar más de 132.000€ que van derechitos a las arcas de la empresa desarrolladora y editora japonesa. En conjunto, la casa nipona ha “vendido” los derechos de propiedad digital de 14 imágenes y gifs.

En la colección conmemorativa “Konami Memorial NFT” se presentaba un catálogo de elementos inspirados en los primeros capítulos de la serie y de ‘Castlevania: Circle of The Moon’, el primer título para Game Boy Advanced. La adjudicación de los tokens no fungibles se realizó a través de OpenSea, espacio que se erige como referente para aquellos que invierten en tecnología. El artículo más valioso de esta subasta, promocionada como una forma de celebrar el 35.º aniversario de la franquicia, se adjudicó a un precio superior a los 22.500€.

Portada del clásico videojuego Castlevania: Circle of the Moon al que corresponden algunos delos NFT´s subastados. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Konami.

Buena recaudación

Si bien las cantidades invertidas en NFT han superado las expectativas, a nivel práctico, los adjudicatarios de las obras tan solo adquieren el certificado de propiedad de una versión específica de un artículo digital. Como señala la propia compañía japonesa en los términos y condiciones de la compraventa: la compra de un artículo no garantiza la capacidad de reproducirlo comercialmente, ni otorga derechos de uso o de propiedad sobre Castlevania.

No obstante, como muestra de agradecimiento, Konami ofrece a los compradores de los artículos “coleccionables” digitales, un espacio en su portal oficial donde se publicarán los nombres de los adjudicatarios. Según la compañía, solo se mostrará la identidad de quienes adquirieron los productos en la subasta oficial (es decir, no se identificará a quienes los compren de segunda mano), y podrá consultarse durante los próximos 10 meses.

Una nueva vía de explotar para las franquicias más conocidas

Entre los términos de servicio, el desarrollador también estipula que conservará el derecho de uso de los NFT y los derechos de uso sobre los compradores, sin embargo, no garantiza la continuidad de las funciones asociadas; es decir: no asegura que las imágenes alojadas en los medios dispuestos a estas funciones se mantengan indefinidamente.

Más allá de la polémica que está suscitando la venta de estos artículos “coleccionables” digitales, Konami no es la única empresa en la industria de los videojuegos que explora los tokens digitales como una forma de rendir un beneficio extra a sus propiedades intelectuales. Desde SEGA ya se anticipa que comenzarán a trabajar en este mercado y Square Enix ya ha confirmado que sus franquicias más populares empiezan a explotar el segmento desde este mismo año.