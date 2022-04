Lo próximo de WhatsApp: podrás elegir quién ve cuándo te has conectado por última vez

Sin duda WhatsApp escucha a sus usuarios y mejora sus funciones en virtud de los reclamos que recibe. Desde un límite al reenvío de mensajes para combatir las fake news, hasta la posibilidad de mandar archivos “pesados” de imágenes o documentos. Y ahora ya está planteando una nueva característica. Con la última versión beta de su aplicación iOS, WhatsApp ha agregado una opción que permite a los usuarios elegir quién ve cuándo te has conectado por última vez, señala la web especializada WABetaInfo.

Esta es la función de WhatsApp que indica cuándo alguien revisó la aplicación por última vez, y es una forma de averiguar si un contacto puede haber visto su mensaje, incluso si tiene desactivados los recibos de lectura. Desde hace un tiempo, WhatsApp permite limitar quién ve nuestro estado y deshabilitar la función por completo, pero no teníamos la posibilidad de decidir si queríamos que esta función discrimine, es decir permitir que algunos contactos vean nuestra última conexión y otros no.

Sin embargo, WhatsApp iOS versión beta 22.9.0.70 agrega esta nueva opción que será “Mis contactos excepto...” en la sección de la configuración de privacidad de la aplicación. Es necesario tener en cuenta que, lógicamente, si agregamos a una persona a esta lista no solo ella no verá nuestra última conexión, tampoco veremos nosotros la suya. Este sería un primer paso hacia un control mucho más personalizado de la privacidad que abarcaría no solo la hora de conexión, también la posibilidad de ver las fotos de perfil, los estados y más. Con la función ahora en prueba beta tanto en Android como en iOS, es probable que no pase mucho tiempo hasta que esté oficialmente disponible en WhatsApp.

Para saber si contamos con esta nueva característica, hay que ir a Configuración de WhatsApp > Cuenta > Privacidad > Último visto/Foto de perfil/Acerca de y allí debería aparecer esta opción llamada “Mis contactos excepto…”. Seleccionamos quienes no queremos que vean nuestra última conexión y con ello basta. Todos los demás contactos seguirán viendo cuándo nos conectamos.

Esta función se implementará a lo largo de las próxima semanas tanto para los usuarios de iOS como para los que cuenten con móviles con Android.