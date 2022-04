GTA 5 y GTA Online reciben una ronda de optimizaciones en PS5 y Xbox Series X|S

Los jugadores de PS5 y Xbox Series han recibido una serie de mejoras para sus copias de “GTA 5″ y “GTA Online”. Como destacan desde Rockstar Games, la nueva generación tiene ahora más opciones de personalización, como, por ejemplo, eliminar el desenfoque de movimiento, además de solucionar otros problemas menores. Algunos jugadores incluso comentan que se han añadido archivos a la versión para PC. Esto podría indicar que las actualizaciones para la actual generación podrían llegar a nuestros ordenadores sin demasiada demora, aunque no hay confirmación oficial de los chicos de Rockstar.

El portal de soporte informa que la transición del Modo Historia a “GTA Online” estaba llevando más tiempo de lo habitual y, aparentemente, este problema se ha resuelto. También se ha reajustado la retroalimentación del gatillo adaptativo en PS5 y aplican soluciones a la música, que ahora se reproduce continuamente mientras se está en un grupo de Xbox Live. Sin embargo, la novedad más importante es la posibilidad de desactivar el desenfoque de movimiento, algo que han solicitado muchos de los jugadores de la versión de nueva generación.

Del mismo modo se corrigen las sombras de los coches en las versiones Xbox Series X|S específicamente y se soluciona un problema que causaba que el humo del paracaídas “Patriot” apareciera como negro en lugar del rojo, blanco y azul previsto. También se han solucionado los problemas de audio que se generaban en el juego después de llamar a Mors Mutual.

La edición del superventas “Grand Theft Auto V” destinada a las consolas de nueva generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, presenta varias mejoras tanto en la parcela plástica como en el plano técnico y estético, con las calles de Los Santos dispuestas a exigir lo mejor del nuevo “hardware” de Sony y Microsoft.

La versión modernizada aporta ciudades con poblaciones más densas y mayor variedad de vehículos, iluminación de mayor calidad, reflejos de agua más realistas, vegetación más densa y nuevos efectos de explosiones, disparos y más. En PlayStation 5, también admite funciones del controlador DualSense (el mando inalámbrico de PS5) en base a varios niveles de respuesta háptica al daño direccional, efectos atmosféricos, baches de las carreteras, explosiones y demás, así como mayor resistencia dinámica y gatillos adaptativos. Entre las funciones específicas de cada plataforma también se ofrece sonido posicional Tempest 3D en PlayStation 5 y sonido espacial en Xbox Series. “GTA 5′ está disponible para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 y PC. No está de más apuntar que hasta el 14 de junio, los jugadores de PS5 pueden canjear “GTA Online” de forma gratuita. No lo dejes pasar.

Grand Theft Auto V y Grand Theft Auto Online - PS5 y Xbox Series X|S