El creador de Gmail piensa que la IA llevará a Google a “destruir la parte más importante de su negocio” en dos años.

Fue el empleado número 23 de Google y, aunque su nombre no es muy conocido, una pieza fundamental en los primeros años de la compañía. Propició el siguiente gran éxito de Google tras el Buscador como creador y desarrollador principal de Gmail, también del prototipo de AdSense, la plataforma de publicidad online de Google que genera buena parte de los ingresos de la compañía, e ideó el eslogan sobre valores empresariales del que Google se enorgullecía en sus primeros años: Don´t Be Evil.

Paul Buchheit, que tras Google pasó por Facebook y desde 2010 es socio en la firma de inversiones Y Combinator, ha expresado su opinión sobre el éxito de la inteligencia artificial conversacional ChatGPT y cómo afectará a su ex compañía una tecnología que cada vez más voces consideran que es cómo debería funcionar el buscador de Google. Sus opiniones, aunque publicadas en Twitter a los pocos días del lanzamiento del chatbot de OpenAI el pasado 30 de noviembre, han sido recuperadas por varios medios y es ahora cuando están obteniendo mayor repercusión.

El desarrollador de Gmail cree que Google se encuentra a uno o dos años de su “disrupción total” y que la inteligencia artificial se encargará de eliminar la página de resultados del buscador de Google tal y como la conocemos. “¡Incluso si se ponen al día con la IA, no pueden implementarla por completo sin destruir la parte más valiosa de su negocio!”, señala.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj