Estados Unidos ya tiene la primera B61-13, su nueva bomba nuclear 24 veces más potente que la de Hiroshima

De octubre de 2023 a mayo de 2025. Ese es el tiempo que ha tardado Estados Unidos en desarrollar su nueva bomba nuclear de gravedad, la B61-13, y producir la primera unidad. Chris Wright, secretario de Energía, ha confirmado este lunes que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) ha fabricado la primera de las B61-13 que equiparán los bombarderos B-2 casi un año antes de lo previsto inicialmente, cuando la administración de Joe Biden la anunció. La NNSA afirmó que comenzaba la producción en marzo y, menos de dos meses después, la última bomba nuclear de EE.UU. ya es una realidad.

Desarrollada en coordinación con la Fuerza Aérea de EE. UU., el arma fue ensamblada en la planta Pantex en Amarillo, Texas. ‘La rapidez de este logro refleja tanto el ingenio de nuestra infraestructura nuclear como la urgencia del momento. La modernización del arsenal nuclear estadounidense es un pilar de nuestra estrategia de paz mediante la fuerza’, ha afirmado Wright, para quien la B61-13 representa una señal clara de capacidad de respuesta tanto para aliados como para adversarios, en un comunicado.

NNSA has completed the First Production Unit of the B61-13 nuclear gravity bomb @PantexPlant. This is a major accomplishment for stockpile modernization. Thanks to the entire NNSA team who worked to achieve this milestone nearly a year ahead of schedule.https://t.co/XNlOZsS1JUpic.twitter.com/Y4ETedebz6