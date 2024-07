Kunitsu-Gami - Path of the Goddess: estos son los pasos para acceder a su demo gratuita

Las altas esferas de Capcom han publicado una demo gratuita de ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’, el proyecto de la empresa japonesa que combina elementos de acción y estrategia aplicándola a una cautivadora ambientación de inspiración japonesa que se publicará en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation y PC a través de Steam. Para celebrar el lanzamiento de la demo, el videojuego contará con una colaboración especial con ‘Okami’, el clásico de 2006 de acción y aventura, que incluye armas y trajes, además de una banda sonora especial de la colaboración.

Evento de colaboración

Como incentivo adicional, ya que el videojuego toma como eje central la colaboración con los aldeanos que rescatas, si los jugadores colaboran para acumular mil millones de cristales y encontrar 15 de los mazos de la suerte ocultos, los objetos de colaboración de ‘Okami’ se incluirán como actualización gratuita del título en el lanzamiento para todos los que adquieran una copia del juego, que presenta elementos míticos de inspiración japonesa y una jugabilidad visualmente poderosa, en la que tomaremos el control de Soh para tomar decisiones estratégicas y utilizar acciones rituales con la espada danzante para proteger a la doncella Yoshiro y devolver la paz a las aldeas del Monte Kafuku.

