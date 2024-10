Semana de videojuegos: Call of Duty: Black Ops 6 y Sonic X Shadow Generations marcan los estrenos entre el 21 y el 25 de octubre

Estamos de regreso, dispuestos para repasar los estrenos más relevantes en el ámbito del ocio interactivo. Como es habitual, hemos preparado un listado completo con los videojuegos que se lanzarán entre el 21 y el 25 de octubre de 2024 en plataformas como Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC.

Nombres destacados

Uno de los lanzamientos más esperados de esta semana es ‘Call of Duty: Black Ops 6’, el nuevo capítulo de la serie de disparos desarrollado por Raven Software y Treyarch, con destino a PC y a las plataformas de Sony y Microsoft. Los entusiastas del erizo más famoso de los videojuegos también aguardan el debut de ‘Sonic X Shadow Generations’, que es mucho más que un reestreno para consolas y PC. Además, la comunidad retro también espera con expectación la llegada de ‘Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition’, una colección que recorre la historia de la icónica casa desarrolladora estadounidense a través de juegos, entrevistas con sus desarrolladores y documentos inéditos.

Pero hay más lanzamientos esta semana, con videojuegos tan interesantes como el paquete de contenido extra ‘Alan Wake 2 The Lake House’ o la llegada de ‘Ys X: Nordics’; ‘Fae Farm’; ‘Romance of the Three Kingdoms 8 Remake’; ‘Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven’, y muchos más. A continuación, puedes consultar la lista completa de los juegos que se lanzarán y las plataformas en las que estarán disponibles.

Videojuegos de la semana

El lunes 21 de octubre sale a la venta ‘Railroad Corporation 2’ (PC); ‘Altarium’ (PC); ‘Worshippers of Cthulhu’ (PC); ‘Leshy Prelude’ (PC); ‘Neptune Island’(PC); ‘Nuclear Nightmare’ (PC); ‘Number Stomper’ (PC); ‘OG Memory: Synthwave Vampires’ (PC); y ‘Potionomics: Masterwork Edition’ (Xbox Series X|S).

Mientras tanto, el martes se reserva para ‘Alan Wake 2 The Lake House’ -DLC- (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Fae Farm’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S); ‘Wildermyth: Console Edition’ (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch); ‘No More Room in Hell 2’ (PC); ‘AWAKEN – Astral Blade’ (PC); ‘The Axis Unseen’ (PC); ‘Realpolitiks 3: Earth and Beyond’ (PC); ‘Kong: Survivor Instinct’ (PC); y ‘Lynked: Banner of the Spark’ (PC).

El miércoles 23 de octubre: será el turno de ‘Wilmot Works It Out’ (PC); ‘Wild Planet’ (PC); ‘Feudal Baron: King’s Land’ (PC); ‘Return Alive’ (PC); ‘While We Wait Here’ (PC); ‘Rivals of Aether II’ (PC); ‘Age of History 3’ (PC); ‘Technotopia’ (PC); ‘SINce memories: Off The Starry Sky’ (Switch); ‘Super XYX’ (Switch); ‘The Apocalypse Sacrifice’ (PC); y ‘Love Is All Around Prequel’ (PC).

Para el jueves 24 de octubre se espera la llegada de ‘Flint: Treasure of Oblivion' (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Orange Season’ (Xbox Series X|S, PS5, Switch, PC); ‘Romance of the Three Kingdoms 8 Remake’ (PC, PS4, PS5, Switch); ‘Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven’ (Switch); ‘Slay the Princess: The Pristine Cut’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch); ‘The Smurfs: Dreams’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch); ‘Windblown’ (PC); ‘Voidwrought’ (PC); ‘Dark Hours’ (PC); ‘Orebound’ (PC); y ‘Card-en-Ciel’ (PC).

El 25 de octubre cerramos la semana de lanzamientos con ‘Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC); ‘Call of Duty: Black Ops 6’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S); ‘Sonic X Shadow Generations’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch); ‘Ys X: Nordics’ (PC, PS4, PS5, Switch); ‘Riot Operator’ (PC); y ‘King’s Orders’ (PC).

A fondo:

Call of Duty: Black Ops 6 - Lanzamiento 25 de octubre de 2024

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

‘Call of Duty: Black Ops 6’ se lanza con la promesa de llevar a los jugadores a una intensa narrativa ambientada en la década de 1990. Desarrollado por Raven Software y Treyarch, el juego explora temas relacionados con la traición y la lealtad en un contexto de conflicto global. Incluirá mejoras en la jugabilidad y gráficos, una intensa campaña, así como un modo multijugador renovado y el esperado regreso de las rondas al modo zombi. También será el primer juego de la serie que llegue a Game Pass en el momento del lanzamiento. Esto significa que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán descargar la versión completa desde el primer día sin costes adicionales de ningún tipo.

Sonic X Shadow Generations - Lanzamiento 25 de octubre de 2024

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

‘Sonic X Shadow Generations’ es una remasterización ampliada de ‘Sonic Generations’. Publicado en 2011, el videojuego mezclaba fases 2D y 3D con el Sonic clásico y moderno, e incorpora como gran novedad una nueva campaña, protagonizada por Shadow. Podrás alternar entre Sonic y Shadow, explorando niveles de juegos anteriores con un enfoque moderno. Además, Shadow contará con habilidades únicas, como detener el tiempo y usar "Doom Powers" para atacar y transformarse. En su parte argumental, permite experimentar la historia paralela a los eventos del original, enfrentando a Shadow contra su gran enemigo Black Doom.

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded – Lanzamiento 25 de octubre de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

‘Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded’, que se lanzará el 25 de octubre de 2024, ofrece una recopilación mejorada y ampliada con 19 nuevos títulos de la edición que celebra los 50 años de Atari. Con estos añadidos, la oferta ahora incluye más de 100 juegos, desde clásicos como ‘Asteroids’ y ‘Centipede’ hasta títulos menos conocidos y prototipos. Además, incorpora documentales y entrevistas con desarrolladores, proporcionando una visión muy acertada de la historia de Atari.