Semana de videojuegos y cómics: Warhammer 40k: Space Marine 2 y Heaven Official's Blessing, otros protagonistas del ámbito cultural

Tras un merecido parón estival, ya estamos aquí, preparados y dispuestos de nuevo para pasar lista a los estrenos más relevantes en el sector del ocio interactivo. Como es costumbre, hemos elaborado un completo listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 9 y 13 de septiembre de 2024, para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales nombres de la semana se encuentra ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2’, que se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC; ‘Marvel vs. Colección Capcom Fighting: Arcade Classics’, que recopila las mejores entregas de esta mítica asociación y ‘Lollipop Chainsaw RePOP’, una versión renovada del juego lanzado en 2012 que llegará para Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

En otro rango también se producirá el estreno de ‘Rugrats: Adventures in Gameland’, ‘Yars Rising’, ‘Fabledom’, ‘Test Drive Unlimited’, ‘Solar Crown’, ‘Funko Fusion’ y mucho más. Pero como no todo van a ser videojuegos, por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 9 de septiembre sale a la venta ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘What The Car?’ (PC); y ‘Obscura’ (PC).

Tan solo un día después se estrenará ‘Yars Rising’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘The Elder Scrolls: Castles’ (Móvil); ‘Satisfactory’ (PC); ‘Rugrats: Adventures in Gameland’ (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Towerborne’ (PC); ‘I Am Your Beast’ (PC); ‘Critter Cove’ (PC); Immortal Hunters’ (PC) y ‘Elsie’ (PC).

El miércoles 11 de septiembre será el turno de ‘Mirthwood’ (PC); ‘Dragon Quest Monsters: The Dark Prince’ (PC); y ‘Demolish & Build 3’ (PC).

Para el jueves se espera la llegada de ‘Lollipop Chainsaw RePOP’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics’ (PC, PS4, Switch); ‘Melobot: A Last Song’ (PC, Xbox Series, PS5); ‘Selfloss’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Garden Witch Life’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Test Drive Unlimited Solar Crown’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Fabledom’ (PS5, Xbox Series, Switch); ‘Wild Bastards’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Poppy Playtime: Chapter 2’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Poppy Playtime: Chapter 3’ (Xbox One, Xbox Series); ‘REKA’ (PC); ‘Chef RPG’ (PC); ‘Caravan Sandwich’ (PC); ‘Drill Core’ (PC); ‘Hollowbody’ (PC); ‘Fears to Fathom – Woodbury Getaway’ (PC); y ‘Garden Witch Life’ (PC, Xbox One, Xbox Series).

El viernes 13 de septiembre se reserva para la puesta de largo de ‘Funko Fusion' (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Edge of Sanity’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Demonschool’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Evontinction’ (PC); ‘StormEdge' (PC); y ‘Nocturnals' (PC).

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Lanzamiento 9 de septiembre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

‘Warhammer 40,000 Space Marine 2’ es la secuela del brutal juego de acción lanzado en 2011. En esta entrega nos encontramos de nuevo controlando a los Marines Espaciales en una nueva guerra contra monstruos alienígenas. Se trata de un juego de acción y aventuras que fusiona el universo Warhammer con las mecánicas clásicas de los juegos de acción y disparos, ofreciendo batallas rápidas y frenéticas tanto en modo individual como multijugador.

Sinopsis: “Usa las habilidades y brutalidad sobrehumanas de los marines espaciales. Usa habilidades letales y armamento devastador para aniquilar a los incesantes enjambres tiránidos. Defiende el Imperium en el modo solitario o multijugador en tercera persona.”

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – Lanzamiento 12 de septiembre

Plataformas: PC, PS4, Switch

Este volumen invita a los jugadores a revivir algunos de los mejores clásicos surgidos de la asociación que la marca japonesa estableció con el famoso editor de cómics en la década de 1990. Entre sus juegos destaca ‘X-Men Children of the Atom’; ‘Marvel Super Heroes’; ‘X-Men vs. Street Fighter’; ‘Marvel Super Heroes vs. Street Fighter’; ‘Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes’; ‘Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes’; y ‘The Punisher’.

Sinopsis: “Vuelven los legendarios combates entre luchadores de diferentes universos. Juega a esta colección de clásicos de recreativa que enfrentan a personajes de Marvel y Capcom con los títulos favoritos de los fans. Disfruta de una colección cargada de acción con siete títulos únicos, incluidos superéxitos y alguna rareza, como el beat 'em up The Punisher.”

Lollipop Chainsaw RePOP – Lanzamiento 12 de septiembre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Se trata del esperado relanzamiento del juego de Suda51, que marca el retorno a las pantallas de la animadora Juilet Starling. El proyecto ha sido desarrollado por Dragami Games, un equipo fundado por ex miembros de Kadokawa Games y nos permitirá revivir la aventura única de la peleona animadora que, en pleno apocalipsis y armada con una motosierra, se encargará de liquidar todo zombi con el que se cruce.

Sinopsis: “Lollipop Chainsaw vuelve con los mejores gráficos. La animadora Juliet, criada en una familia de cazadores de zombis, se abre paso con su sierra mecánica entre hordas de no muertos. Además, esta remasterización llega con una mayor velocidad con la motosierra y disparo automático. No te pierdas esta aventura de zombis sin precedentes.”

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Heaven Official's Blessing nº 01’ (Edición Especial) de Planeta, una nueva serie manhua danmei que se estrena con una colección de extras. Para finalizar nos anticipamos al estreno de la llegada a nuestro territorio de la edición Marvel Deluxe que recoge la etapa completa de Al Ewing al frente de la cabecera de 'Los Guardianes de la Galaxia'.

Heaven Official's Blessing nº 01 Planeta Cómic

A nuestras librerías llega una completa edición especial de esta serie manhua danmei de Mo Xiang Tong Xiu (La bendición del oficial del cielo o Tian Guan Ci Fu (TGCF)), que mezcla fantasía y romance. Hace ochocientos años, el noble y de pura sangre Príncipe Heredero, Xie Lian, era muy estimado y tenía un potencial ilimitado. Sin embargo, nadie podía prever que, después de ascender, alcanzar la inmortalidad y convertirse en un dios marcial adorado por miles, su vida comenzaría a decaer. Fue degradado y cayó en desgracia hasta tocar fondo. Ochocientos años después, Xie Lian ha ascendido una vez más, pero esta vez no tiene seguidores ni incienso quemado en su nombre. Un día, al regresar de recoger basura, encuentra a un joven misterioso y lo lleva a su casa. Este joven resulta ser Hua Cheng, el infame Rey Fantasma conocido en los tres reinos, capaz de cambiar tanto su género como su apariencia en un abrir y cerrar de ojos.

Marvel Deluxe. Guardianes de la Galaxia de Al Ewing 1 Panini Cómics

Marvel Deluxe. Guardianes de la Galaxia de Al Ewing 1 – Panini Cómics

Este esperado volumen recopila la etapa completa de Al Ewing al frente de la cabecera de Los Guardianes de la Galaxia. Su apasionante arco comienza con un golpe que lleva a Mapache Cohete a volver a las viejas costumbres criminales. A continuación, el grupo al completo se reúne. Cuando parece que la familia se ha ganado un descanso, las cosas van de mal en peor. Los grandes imperios se tambalean. Las leyes no se respetan. En medio del caos, los dioses del Olimpo han vuelto para una nueva era de guerra.