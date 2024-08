Ucrania soltará una jauría de perros robots en el campo de batalla

Ya los usa Estados Unidos, China y también lo está haciendo Israel en el campo de batalla. Por lo tanto, era una cuestión de tiempo hasta que le llegara el turno a Ucrania de utilizar perros robots en la guerra contra Rusia. Solo que en este caso no se trata de uno o dos: el objetivo es liberar una jauría de estos “cibercanes” para equilibrar las fuerzas.

Estos animales robóticos se utilizarán para detectar minas terrestres, realizar misiones de reconocimiento para localizar al enemigo en territorio hostil y llevar armas, municiones y medicinas al campo de batalla.

Durante una demostración a los periodistas, uno de los perros robot, bautizado como BAD ONE, se agachó y corrió de forma similar a su homólogo de carne y hueso, mostrando su tamaño compacto y su agilidad sigilosa.

“Este perro limita el riesgo para los soldados y aumenta las capacidades operativas – explicó en la presentación el operador del “animal” -. Esta es la función principal del perro”. El perro robot tiene una batería que dura dos horas, un sistema de imagen térmica integrado y un interruptor de apagado que borra todos sus datos si el robot cayera en manos de los rusos. Puede llevar una carga útil de 7 kilos.

Esto demuestra que las fuerzas militares utilizan y llevan la tecnología al límite para obtener una ventaja en el campo de batalla, incluso si los resultados parecen sacados de las películas de "Terminator". Desafortunadamente, no se sabe mucho más de este robot.

The Ukrainian military has begun using a robotic scout dog to assist in various tasks. This robotic device aids in reconnaissance, conducting operations, and gathering intelligence on the battlefield. This new technological tool enhances the capabilities of the military and… pic.twitter.com/nsI8Y5GGpN

