Vídeo: Un robot humanoide de Unitree ataca violentamente a dos trabajadores en China.

Aunque todavía no tienen presencia en el mercado de consumo, los robots humanoides serán una de las principales tendencias en los próximos años, impulsada no solo por los avances en robótica sino también en inteligencia artificial. Más allá de promesas como Optimus, el robot de Tesla, otras empresas como Unitree ya comercializan máquinas como el humanoide H1. Y ha sido este el que ha protagonizado una escena digna de una película de ciencia ficción o de terror al perder el control y, aparentemente, tratar de agredir a las personas que se encontraban a su alrededor.

Unitree no se ha manifestado sobre el suceso y, aunque el vídeo se ha viralizado rápidamente a partir de su publicación inicial en Reddit hace una semana, los detalles sobre el suceso son escasos. Según OsintDefender, la grabación tuvo lugar en una instalación de pruebas en China y el malfuncionamiento se debió a un error de codificación.

En el vídeo se puede ver cómo la unidad H1 se encuentra enganchada a una pequeña grúa, no queda claro si haciendo pie o colgando, y hay dos personas junto al robot, una sentada frente a un ordenador y la otra de pie al lado del H1. Sin motivo aparente, el robot comienza primero a mover los brazos y después a agitarlos violentamente, lo que hace que los trabajadores se aparten de él.

Footage claimed to show a Unitree H1 (Full-Size Universal Humanoid Robot) going berserk, nearly injuring two workers, after a coding error last week at a testing facility in China. pic.twitter.com/lBcw4tPEpb

El robot da un par de pasos hacia adelante y derriba de un golpe el monitor frente al que se encontraba trabajando una de las personas un momento antes. Intenta caminar mientras sigue agitando los brazos, pero el soporte que le sujeta le impide siquiera salir fuera del encuadre de la cámara de seguridad que graba la escena. El trabajador que estaba sentado lo rodea y, al sujetar la grúa que limita sus movimientos, H1 se detiene, momento en el que finaliza la grabación.

Independientemente de los motivos, ¿fue peligroso el comportamiento del robot? H1 tiene dimensiones similares a las de una persona adulta, aunque muy delgada, eso sí. Mide en torno a 1,80 metros de altura y pesa 47 kilogramos, y sus brazos generan un par de torsión de 75 N·m que le permite levantar, con uno extendido, un peso de 15 kilogramos y, flexionado, de casi 30 kg. Es decir, recibir un golpe puede causar daño, como atestigua el monitor que sale despedido.

Los robots H1 de la empresa china Unitree tienen un coste aproximado de 80.000 euros por unidad y se utilizan principalmente en entornos de investigación y desarrollo, educación avanzada y pruebas industriales. Su diseño y capacidades los hacen adecuados para tareas como navegación autónoma, manipulación de objetos y demostraciones de movilidad bípeda.

El canal de tecnología en YouTube de Chris Wabs señala como una posible causa que, al estar colgando de la grúa en el momento de encenderse, esto podría haber afectado a su equilibrio y sentido de la orientación, provocando los movimientos bruscos para tratar de mantenerse en pie. Lo cierto es que cuando uno de los trabajadores agarra el soporte, H1 deja de manotear, pero esto también sería un claro ejemplo de programación deficiente. Dado el riesgo que supone para quien se encuentre junto al robot, parece mejor solución que se estampe.

En cualquier caso, no es la primera vez que un humanoide de Unitree protagoniza un incidente de este tipo. El pasado febrero, se vio una escena similar durante una exhibición en la que uno de sus robots pareció intentar agredir a personas del público.

At Tianjin Winter Gala Festival in China, a Unitree H1 humanoid robot malfunctioned and unexpectedly lunged toward a spectator who had extended their hand for a handshake. This is what our tech elite are racing toward: machines we can’t control, built by regimes we don’t trust. pic.twitter.com/nsWOLWv4uK