Este jueves el Congreso de los Diputados seleccionaba a los seis miembros que conformarán, junto a otros cuatro elegidos por el Senado, el Consejo de Administración de RTVE. Desde Comisiones Obreras son optimistas con la renovación del Consejo, aunque habrían preferido otro sistema de selección: «Nosotros apostábamos por un concurso público, pero creemos que el cambio puede ser una ventana de esperanza para la televisión pública». Sin embargo, desde UGT son más críticos sobre los perfiles de estos seis representantes: «Echamos en falta gente joven». UGT está convencido de que RTVE necesita una transformación integral hacia las nuevas plataformas audiovisuales, donde el contenido ya no se consume linealmente. Pero además de rejuvenecer su dirección, RTVE está mas preocupada por el envejecimiento de su audiencia. Su segmento de mercado más fiel es el de los ancianos, más allá de los 64 años. «Pero ya no competimos con las cadenas, hay mucho nicho de mercado que hasta ahora no consume televisión tradicional que también podríamos conquistar». Como el consumidor de Twitch.

PIRULI CON EL LOGOTIPO DE RTVE

Para ambos sindicatos la medida que más urge es el desarrollo de un nuevo mandato marco. El anterior lleva caducado casi tres años, desde que se instaló la administración provisional de Rosa María Mateo. «El mandato está totalmente obsoleto. Cuando se aprobó (2007) no había ni redes sociales, ni HBO, ni teléfonos inteligentes», dice Miguel Ángel Curieses desde UGT. También denuncian que la plantilla está desaprovechada. «Hay que apostar de una vez por la producción propia. Con una plantilla de más de 6.000 empleados no puedes depender de empresas externas».

La 1

Esta externalización se debe a una laguna en el mandato marco. En él se exige que el 60% de las producciones sean internas, contándose como tal cualquiera en la que participe al menos un empleado de la Corporación. Desde UGT aseguran que la cifra real no llega al 20%. «Muchos contratos ni siquiera detallan la ocupación concreta», reconoce Maite Martín Secretaria de CCOO. «Es muy habitual ver a gente sobrecualificada, hay premios nacionales de Radio y Televisión en programas residuales», añade Miguel Ángel. Sobre la crisis de audiencia en la que lleva sumida RTVE los últimos años, los sindicatos se muestran más prudentes. Desde CCOO piensan que «no hay que caer en la tentación de querer competir contra la oferta de entretenimiento de las televisiones privadas. Mientras, UGT denuncia que haya quien quiera «convertir RTVE en el Instituto Cervantes audiovisual». En lo que están de acuerdo es que la clave del éxito en la televisión está en el presupuesto y la puja por las grandes competiciones deportivas o formatos internacionales. Una guerra por los derechos en la que un servicio público «no debe entrar».

A falta de dinero, ingenio

Dicen que las crisis agudizan la creatividad. Por ello, Miguel Ángel, confía en que la inversión en I+D+I y la formación de la plantilla pueda frenar una tendencia ala que no deparan buen futuro. «En la época del PP, cuando se bajaba en alguna ocasión de los dos dígitos en cuota de pantalla, parecía que la desaparición de la televisión era inminente. Ahora esas cifras son lo habitual y nadie parece alarmarse. No es solo que hayamos dejado de competir con las principales cadenas privadas, sino que empezamos a hacerlo con sus canales secundarios».