Reivindicar lo latino desde «Acapulco»

Eugenio Derbez rompe a reir cuando le explicamos que mientras esperábamos para entrevistarle por el estreno en Apple TV+ de la serie bilingüe «Acapulco», que protagoniza y produce, han intentado enseñarnos a pronunciar su nombre y nos han sugerido el fonético «Eh-Oh-Hen-Yo». Y precisamente esta comedia intenta derribar algunos tópicos latinos como nos asegura el actor desde Miami. «Por alguna razón les cuesta mucho trabajo ese nombre aquí en Estados Unidos que para el mundo de habla hispana es normal».

Así, desde hoy podremos ver en la plataforma esta nueva serie que apuesta por el español y el inglés y que el veterano actor nos recomienda ver en versión original, que no en castellano y su versión doblada. «Ojalá puedan ver la versión original, porque para la versión doblada tuvimos que hacer varias adaptaciones, porque en la serie se juega mucho con el inglés y el español, y hay momentos donde el personal del hotel habla en español para que los clientes no les entiendan. Si tienen oportunidad de verla en el idioma original, mucho mejor, porque van a entender la esencia de lo que es».

Fotograma cedido por Apple TV+ donde aparece el actor mexicano Eugenio Derbez y el niño canadiense Raphael Alejandro FOTO: Cortesía EFE/Apple TV+

«Acapulco» cuenta la historia de Máximo Gallardo, que interpreta Derbez en su madurez, y que fue una idea «que salió de mi compañía, porque hicimos una película en el 2017 llamada ‘’Cómo ser un latin lover’', con Salma Hayek, y un gran elenco. Y pensamos que sería muy original y muy interesante hacer una precuela». La cinta cuenta la vida de un muchacho que consiguió su sueño de trabajar en un hotel muy famoso en Acapulco y se casa con una ricachona y acaba viviendo en Malibú, y pensaron que «sería bueno hacer una serie en donde sepamos cuánta gente tuvo que conocer para llegar a donde llegó. Y ahí nace la idea. Luego, a la hora de desarrollarlo, decidimos irnos por otro camino y el personaje es otro totalmente diferente al de la película».

«Acapulco» es pura comedia en sus 10 episodios y huye completamente de la moda de la violencia en las plataformas. «Si tú ves las plataformas, el 98 por ciento de las series, todo es crímenes, secuestros, asesinatos, balazos, sangre. Todo tiene que ver con violencia. Yo decía, ¿dónde están esas series que yo veía cuando era niño?, que me podía sentar con mis papás a verlas, con la abuelita, con los niños, series como ‘’Cheers’', ‘’Los Monster’' o ‘’La isla de Guilligan’'». Pretendía el también productor ,«una serie amigable, linda, que te hace sentir bien. Vaya, que puedes ver con toda la familia. Y es de ahí donde surgió la idea de hacer algo diferente».

A Derbez le acompañan en el reparto un joven Enrique Arrizon que le interpreta de veinteañero, Rafael Alejandro y Camila Pérez, entre otros. En el trasfondo de la serie rápidamente se deja entrever una frustración de Eugenio Derbez por los papeles que se le dan a los latinos: «Me gusta ser productor ejecutivo, sobre todo porque cuando llegué a Estados Unidos, me prometí que si tenía la oportunidad iba a cambiar muchas cosas, como por ejemplo romper con los estereotipos. Estaba cansado de que cada vez que me llamaban para una película o una serie el papel que me ofrecían era de criminal narcotraficante en el mejor de los casos, pandillero o el jardinero. Los latinos somos mucho más que eso. Yo quería romper con los estereotipos».

También se trata de mostrar un México diferente, porque en el noticiero lo único que ve el mundo entero es que en el país «hay mucha violencia, asesinatos, narcotráfico, la guerra contra el crimen organizado. Pero también existe Acapulco, también existe Cancún, la Riviera Maya, existe gente buena y eso es lo que quería mostrar en la serie».

Derbez nos promete no abandonar jamás la comedia, aunque reconoce sentirse tentado por los personajes dramáticos, como el que hace en «Coda: señales del corazón», que podría nominarle en febrero al Oscar a Mejor Actor de Reparto. «Si tuviera ese minuto para decir algo interesante, sería algo que hable de la inclusión, la lucha que hemos tenido los latinos para entrar a Hollywood, que debería ser mucho más fácil llegar».