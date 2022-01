Todo por la pasta, 10.000 kilómetros siguiendo herencias

En España cuatro de cada diez ciudadanos que se mueren no hacen testamento. Pisos y propiedades de los fallecidos quedan sin heredar porque no tenían descendencia o no se encuentra y los administradores de fincas ven cómo empiezan a impagarse facturas cuando se acaba el dinero del finado en la cuenta corriente. Pero ahí ha estaba Jalis de la Serna, siempre ávido de una manera nueva de comunicar los temas sociales que importan con sus espectadores. Así nace «Cazaherederos», el factual que se estrena hoy en prime time en laSexta y que nos permitirá vivir las reacciones de los herederos por sorpresa.

Luz Aldama, directora de actualidad de Atresmedia presentó el programa que estuvo seis meses «empotrado en un equipo de profesionales especializado en encontrar a los legítimos destinatarios de herencias». El espacio, que cuenta con cuatro piezas ya terminadas, surgió, nos cuenta Jalis de la Serna, porque «después de ‘’Natural’', yo quería volver un poco al formato más de reporterismo de calle, en directo, más de mostrar una realidad social sin artificios». La primera idea era adherirse a algún Cuerpo como la Policía o de salvamento, nos confiesa el periodista, que desvela que una compañero descubrió un despacho de abogados con un trabajo «muy curioso». Es, según Aldama, lo más parecido a una serie «procedimental, en la que se sigue a este equipo y vemos cómo se las ingenian para dar con esas personas que reciben la herencia. Siempre se culmina con el encuentro de los herederos». Reúne el proyecto, según Luz Aldama, con tres valores muy importantes: «Pegado a la actualidad, contando lo que pasa en este país: es un buen relato sociológico; las historias de los causantes, que han fallecido y dejan el patrimonio; lo imprevisible. Nunca se sabía qué iba a ocurrir con cada caso».

La osmo-cámara

Un ejemplo perfecto de lo que es «Cazaherederos» es el del primer capítulo titulado «El peluquero millonario», en el que Jalis acompaña al «cazador» más veterano que lleva a Jalis hasta Miami para seguir la pista de un patrimonio de casi un millón de dólares de un peluquero gallego. Flora Sánchez, directora de Tresmedia, la productora interna utilizada por laSexta, explicó que quizá la parte más compleja del programa era su producción: «Nunca sabíamos que iba a suceder. Sabías cuándo empezaba un caso, pero no donde nos iba a llevar». Parta cubrir durante seis meses al equipo de especialistas se formaron tres equipos: uno en el despacho de abogados, el equipo de Jalis en plena investigación y el tercero en Atresmedia para darle forma al proyecto». Como describe De la Serna, «dependíamos mucho de la casuística: de la calidad y cantidad de casos que tenga el despacho de abogados».

Tras recorrerse 10.000 kilómetros cazando herederos por toda España, Jalis de la Serna está contento con el resultado. «Nos convenció mucho ese momento de tocar llamar a casa de los herederos a ‘’puerta fría’' y preguntarles por familiares que no conocen», explica el periodista, que para este programa ha contado con un aliado tecnológico: la osmo-cámara. Una suerte de pequeño objetivo, «que nos ha ayudado mucho para hacer este formato. Es pequeña y poco invasiva, y puedes ir al lado de una persona y esta se olvida de la cámara». Y también el programa nos habla de una realidad social doble, por un lado la cantidad de gente que se muere sin hacer un testamento con la herencia asignada, pero también que se trata de un negocio. «El despacho de abogados trabaja de una manera sencilla, y hace todas las gestiones previas, incluso adelantan todos los gastos y consiguen todos los certificados. Le ofrecen al heredero una herencia lista para cobrar y viven del porcentaje que obtienen. En los últimos años han aumentado el número de despachos que se dedican a esto», aclaró De la Serna.

Puestos a trazar un perfil de «los causantes» o personas que mueren sin dejar herencia, Luz Al dama los describe como «personas mayores, casi todas o solteros o han tenido pareja, o casados pero enviudaron. Que no tienen descendencia o no tienen relación con ella, no por nada en particular. Lo más llamativo, es que este programa te permite ver un país de propietarios, lo que se heredan son básicamente viviendas».

El propio Jalis nos adelanta que le han sorprendido las reacciones extremas de algunos de los protagonistas: «Lo maravillosa que es la gente, que de repente te abren la puerta, te reciben y casi te pegan un abrazo y luego hasta que punto por una cuestión de desconfianza inicial la gente puede llegar a ser bastante hostil, y confía en que «a raíz de que se emita el programa, haya un aluvión de casos de herencias sin reclamar y podamos seguir haciendo programas».