Jägermeister se suma al troleo de Ibai Llanos sobre los rumores de romance entre Laura Escanes y Mister Jagger

Ayer el tuit un tuit de Ibai Llanos volvía ser Trending Topic. Es no es noticia. Pero lo que no era habitual es el contenido de su publicación. Mientras Ibai suele mencionar al futbolistas del Real Madrid, artistas de música urbana u otros streamers, ayer la mención iba para el programa «Sálvame». El espacio de Telecinco vive estos días entregado a descubrir el supuesto romance entre el streamer Mister Jagger y la influencer Laura Escanes, quien apenas terminaba su relación con Risto Mejide hace dos semanas. La propia Laura Escanes ironizaba sobre estos rumores con una publicación en la que escribía sobre una foto suya, «yendo a ver a mi cuarto novio de esta semana». Aun así los rumores y especulaciones sobre ellos no se han detenido.

El último en intervenir ha sido Ibai Llanos con un tuit en el que se compadecía «del becario de Sálvame que lleva tres días viendo los directos de Mister Jagger». Se reía de esta forma el streamer vasco de la persecución mediática que vive estos días su compañero y amigo. Precisamente, Mister Jagger fue el gran protagonista de «La Velada del Año 2» organizada por el mismo Ibai, en la que derrotó a David Bustamante en el combate estelar.

Sí, los rumores son ciertos pic.twitter.com/82LNokabxl — Jägermeister España (@Jagermeister_es) October 4, 2022

Pero no ha tardado en llegar la reacción de la marca de la bebida alcohólica a la que el streamer hace referencia con su nombre «Jäggermeister». Hace unos horas la cuenta oficial de la marca aparecía una publicación con una imagen de Laura Escanes y la foto de su producto junto a la frase «Sí, los rumores son ciertos».