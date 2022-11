La surrealista confusión de Anitta (perreo) con Ayuso: “Pensé que era presidenta de una comunidad de Facebook”

Si por la mañana (ayer) Ana Rosa Quintana entrevistó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la tarde le recibíamos en la sede de LA RAZÓN y Anitta acudía como invitada al programa de Movistar+ La Resistencia. Hacía unos días que había sido una de las protagonistas de la gala de LOS40 Music Awards tras haber bajado del escenario en plena actuación, para ‘perrearle’ a Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

El momento, como era previsible, se hizo viral. Tanto como que David Broncano le preguntara por ello. Fue fácil entrar en el tema porque la artista le regaló una colonia para sus “partes íntimas”.

El presentador de “La Resistencia” le preguntó si sabía quién era cuando se dirigió a ella para perrearle en la misma cara. Su respuesta fue sorprendente: “Lo supe hoy”, dijo la cantante. “El día antes me habían dado un premio en Nueva York y no había tenido tiempo para ensayar ni nada. Llegué casi en el momento del premio y me dejé llevar por la luz y Dios y todo estaría bien”.

Y la artista siguió exponiendo: “Le dije a mi publicista que quería bailar a la gente, a quien estuviera sentada. Mi publicista me dijo que había una tipa muy buena onda, que la gente la quería mucho y que era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero yo pensé que se refería a una comunidad de Facebook”, afirmó mientras a ella le daba la risa.

Broncano incidió en ese aspecto que había destacado la cantante de que la gente la “quería mucho” para avanzar: “La verdad es que sí, podría ser la hija de Bolsonaro. Es una de las políticas más poderosas de España que de pronto te olió el culo que olía a primavera. De verdad que no te merecemos”.