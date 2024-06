Ana Rosa Quintana responde a los comentarios de Alejandra Rubio en Telecinco: "Esto es el show business, relájate"

El embarazo de Alejandra Rubio ha generado un gran interés en los magacines de Telecinco, convirtiéndose en un tema recurrente de debate. La hija de Terelu Campos ha regresado recientemente a su programa, 'Así es la vida', para responder a las críticasque varios tertulianos han vertido sobre su próxima maternidad con Carlo Costanzia. Algunos comentaristas han expresado que Alejandra Rubio es "demasiado joven para ser madre" y han cuestionado su relación con Costanzia debido a sus antecedentes penales.

La nieta de María Teresa Campos calificó estos comentarios como una “vergüenza” y una “barbaridad”. En su intervención expresó su enorme descontento: “Me da vergüenza de ellos. Gracias a Dios soy una persona que podré haber metido la pata en algún momento, porque soy muy joven y más trabajando aquí, pero siempre he intentado opinar desde el respeto. No soy una persona polémica, ni mucho menos dañina. Esto me parece una barbaridad”. Asimismo, la colaboradora de 'Así es la vida' criticó duramente a tertulianos de programas como 'Vamos a ver', 'TardeAR' o 'Fiesta', acusándolos de ser “crueles” y de alimentar el odio en la sociedad. “Que me traten como si fuera, con perdón, gilipollas y de que no sé lo que es tener la responsabilidad de tener un hijo... Me da vergüenza por ellos porque gracias a Dios mi hijo no me verá nunca hacer comentarios así”, añadió, enfatizando que tales comentarios no deberían permitirse en televisión.

En particular, Alejandra Rubio dirigió críticas hacia Alexia Rivas de 'Vamos a ver', quien había cuestionado su carrera profesional: “Trabajo de lo mismo que tú y mucho, gracias a dios”, respondió Rubio a Rivas. Además, la joven destacó que ha finalizado su carrera de arte dramático este año, desmintiendo las insinuaciones de que no ha trabajado duro. Por otra parte, Alejandra Rubio también defendió a su pareja, Carlo Costanzia, frente a las críticas sobre sus antecedentes penales: “La gente se reinserta en la sociedad. Carlo es mucho más que eso, Carlo ya explicó cómo se sucedieron los hechos para que él estuviera ahí. Entonces, ¿seguimos con un tema que no es así por tener más audiencia o minutos de televisión y generar más morbo?”, se preguntó.

Al final de su intervención, Rubio expresó su desilusión con algunos de sus compañeros de televisión: “Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero pertenecer a ese grupo de personas que hacen estas cosas. Me avergüenzo de muchos de mis compañeros porque no se pueden decir esas cosas en televisión. Hay que tener cuidado. La gente nos ve desde sus casas. ¿Qué imagen se está vendiendo? ¿Qué he hecho mal? Voy a ser madre, no hay nada indigno”.

Sin embargo, como era de esperar, las declaraciones de Alejandra Rubio no quedaron sin respuesta. Ana Rosa Quintana, en su programa 'TardeAR', quiso responder a Rubio diciendo: “A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otras personas. Y que esto es el show business. Ya está, relájate”. Este mensaje de la famosa presentadora de Telecinco no hace más que reflejar la tensión y controversia que se ha instalado en Mediaset a raíz de los debates que se han generado por la noticia del embarazo de la sobrina de Carmen Borrego.