Ana Rosa Quintana sorprende con su último giro inesperado: se ofrece a TVE

Ana Rosa Quintana ha vuelto a la franja matinal de Telecinco con fuerza, y en solo dos días al frente de 'El Programa de Ana Rosa' ya ha generado titulares más allá de la televisión. Su regreso ha provocado un cambio en la audiencia, con datos favorables para Mediaset, y ha desatado una inesperada polémica que involucra a RTVE, Patxi López y un sorprendente ofrecimiento por parte de la presentadora.

El pasado lunes, Ana Rosa Quintana inauguró su nueva etapa en Telecinco entrevistando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La política del Partido Popularno dudó en lanzar críticas directas hacia RTVE, acusándola de mantener relaciones comerciales cuestionables con productoras externas. Estas declaraciones no tardaron en recibir respuesta por parte de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, quien defendió a la cadena pública con contundencia. "Cuando Ayuso dice que Televisión Española hace negocios con productoras, lo hace en 'El Programa de Ana Rosa', cuya productora también trabaja en Telemadrid. ¿Dónde vive esta señora?", replicó Patxi López en rueda de prensa. Además, arremetió contra la presidenta madrileña: "Cuando alguien miente tan descaradamente con el objetivo de convertir al adversario político en el enemigo a batir por cualquier medio, no es que no sea una buena política, es que no es una buena persona".

Ana Rosa Quintana destruye las acusaciones de Patxi López: "Hay que informarse antes de salir" Telecinco

Lejos de esquivar la polémica, Ana Rosa Quintana ha respondido este miércoles desde su propio programa en Mediaset. "Hay que informarse antes de salir en rueda de prensa", ha comenzado diciendo con su característico tono directo. La periodista también ha aprovechado la ocasión para repasar su trayectoria como empresaria audiovisual al frente de Unicorn Content, la productora responsable de su espacio y otros formatos en la televisión nacional. En su alegato, Ana Rosa Quintana ha aclarado que su productora comenzó a trabajar con Telemadrid en 2018, mucho antes de que Isabel Díaz Ayuso asumiera el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, ha destacado que en ese momento el director general de la cadena autonómica era José Pablo López, quien actualmente ocupa la presidencia de RTVE. "Es un gran director de comunicación y tiene un gran olfato", ha elogiado la presentadora de Telecinco, marcando distancia con las acusaciones de favoritismo político.

Sin embargo, lo más llamativo de su intervención ha sido el inesperado ofrecimiento a la cadena pública. "Trabajamos para las principales cadenas nacionales. En Televisión Española, le aseguro que nos encantaría", ha afirmado Ana Rosa Quintana, dejando la puerta abierta a futuras colaboraciones de Unicorn Content con RTVE. Este comentario, más allá de su carga mediática, podría interpretarse como un movimiento estratégico para desmarcarse de cualquier vinculación partidista, destacando el carácter empresarial y plural de su productora. La incógnita ahora es si RTVE considerará este ofrecimiento en el futuro o hará oídos sordos.