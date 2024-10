El Benidorm Fest 2025 logra cerrar su casting con un récord histórico: 1.000 canciones

El Benidorm Fest 2025 ha marcado un nuevo hito en la historia del festival, superando las cifras de participación de años anteriores.RTVE ha cerrado este 10 de octubre el plazo para la presentación de candidaturas, recibiendo cerca de 1000 canciones, lo que supone un incremento de casi 200 temas respecto al año pasado. Este resultado consolida al certamen como un referente en la promoción de la música española y como la plataforma clave para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión.

El proceso de recepción de canciones, que estuvo abierto durante 144 días, ha finalizado con un sorprendente "sprint" de última hora. En las últimas 24 horas antes del cierre, llegaron alrededor de 300 propuestas, lo que demuestra la emoción y el interés que genera el evento entre compositores, cantantes y productores. RTVE ha destacado esta respuesta masiva como una prueba del éxito y la relevancia del Benidorm Fest en la industria musical española. Esta cuarta edición del Benidorm Fest ha superado con creces los números de años anteriores. En 2024, el certamen recibió un total de 825 canciones, mientras que en 2023 y 2022 las cifras fueron de 876 y 886 temas, respectivamente. Este crecimiento refleja no solo la popularidad del evento, sino también el deseo de los artistas de formar parte de una plataforma que ha dado gran visibilidad a los participantes en ediciones anteriores.

El grupo Nebulossa actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2024. Joaquín P. Reina Europa Press

Una vez cerrado el proceso de inscripción, el comité de expertos de RTVE ha comenzado la ardua tarea de seleccionar las 16 mejores canciones. Estas propuestas competirán en las semifinales, que se celebrarán los días 28 y 30 de enero de 2025, y en la gran final del 1 de febrero, donde se decidirá quién representará a España en Eurovisión 2025. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión RTVE no ha revelado detalles sobre los géneros musicales o los artistas que han presentado sus candidaturas, manteniendo en secreto la variedad y diversidad de las propuestas recibidas. No obstante, se espera que el festival, al igual que en años anteriores, cuente con una amplia gama de estilos musicales que reflejen la riqueza de la escena musical española actual.

Blanca Paloma levanta el micrófono de bronce que le entregó Chanel, que la acredita como ganadora del Benidorm Fest RTVE

El éxito del Benidorm Fest no solo se mide en la cantidad de canciones recibidas, sino también en la influencia que ha tenido en la carrera de los participantes. Ganadores como Chanel y Blanca Paloma, quienes representaron a España en Eurovisión en años recientes, vieron cómo su popularidad se disparó tras su paso por el festival, lo que ha generado un atractivo adicional para aquellos que buscan una plataforma para catapultar sus carreras musicales.