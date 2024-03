Cierra uno de los restaurantes más virales de 'Pesadilla en la cocina'

El cierre de uno de los restaurantes más emblemáticos vinculados al programa televisivo "Pesadilla en la Cocina" ha conmocionado a sus seguidores. Taberna La Concha, ubicada en la Aldea del Rocío (Almonte, Huelva), e inmortalizada por las intensas interacciones entre su propietario, Antonio, y el reconocido chef Alberto Chicote, cerrará sus puertas el próximo 1 de abril.

El anuncio del cierre y posterior traslado a Chillón, Ciudad Real, ha sido realizado a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el comunicado, Antonio, el carismático dueño del establecimiento, ha expresado su gratitud hacia todos los clientes que a lo largo de los años han visitado Taberna La Concha. "Gracias a todos los que nos habéis visitado en el restaurante ubicado en El Rocío. Un abrazo muy grande de parte de todos los que componemos este emblemático restaurante en la aldea del Rocío, que pasará a la historia como Antonio el de Chicote", expresó.

La decisión de cerrar el restaurante se basa en motivos familiares, según lo revelado en el comunicado. A partir del mes de mayo, Taberna La Concha abrirá sus puertas en Chillón, marcando así un nuevo capítulo en su historia gastronómica. Este establecimiento gastronómico se destacó por su participación en uno de los episodios más memorables de "Pesadilla en la Cocina". Las intensas disputas entre Antonio y Alberto Chicote durante la visita del chef al establecimiento dejaron una huella imborrable en la audiencia. Momentos como la famosa escena en la que Antonio, tras una provocación de Chicote, lanzó un plato al suelo en un arrebato de frustración, quedaron grabados en la memoria de los seguidores del programa, al igual que la comida del bar (salomerjo, ensaladilla, paella o croquetas) o la ya famosa frase de Antonio: "¿Qué esto no está bueno? ¡Que me muera yo ahora mismo aquí si esto no está bueno!".

El cierre de Taberna La Concha marca el fin de una era para los aficionados de "Pesadilla en la Cocina". Sin embargo, el legado de este icónico restaurante y el de su propietario, Antonio, perdurará a través de sus momentos inolvidables en la televisión y el corazón de aquellos que tuvieron la oportunidad de visitarlo alguna vez en la Aldea del Rocío.