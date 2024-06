¿Cuánto dinero cobró Rafa Mora en 'Supervivientes 2010'?

Tras la finalizada edición de 'Supervivientes 2024' y con la actual edición de 'Supervivientes All Stars', las salarios que perciben los concursantes por su participación en el reality de Telecinco ha vuelveto ganar mucho interés entre los espectadores. Recientemente, Rafa Mora, una de las figuras destacadas de la edición de 2010, ha compartido detalles reveladores sobre su experiencia en el programa, incluyendo su caché y las penalizaciones por abandono.

Rafa Mora, quien se hizo conocido por su participación en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', fue uno de los concursantes más relevantes de Supervivientes 2010. La edición, que se desarrolló enNicaragua y fue ganada por María José Fernández, le otorgó a Mora una remuneración significativa. Según ha revelado en el podcast 'Tengo un plan', su caché oscilaba entre 5.000 y 10.000 euros por semana durante las siete semanas que permaneció en el concurso. En total, Rafa Mora se embolsó entre 35.000 y 70.000 euros por su estancia en los Cayos Perlas y las Islas del Maíz de Nicaragua. A esta cantidad se suman los ingresos obtenidos por sus apariciones en las galas tras su eliminación, donde según él, "se cobraba la mitad de lo que percibían en la isla".

Sin embargo, la revelación más impactante fue la cláusula por abandono voluntario, que ascendía a 150.000 euros, una cifra prohibitiva que prácticamente obligaba a los concursantes a permanecer en el juego a toda costa. “Yo ganaba una pasta, pero la cláusula que firmé, si abandonaba, era mucho más grande de lo que podía haber ganado. No me podía ir”, explicó Mora, subrayando la dureza de la experiencia.

El excontertulio de 'Sálvame' también comentó sobre la aparente desigualdad en el trato a los concursantes, mencionando a Oriana, conocida por sus repetidos abandonos en realities como 'Supervivientes' y 'GH VIP'. Según Mora, “Ha caído en gracia a los directores, cuentan con que va a abandonar y la llevan por eso”.

La experiencia de Mora en 'Supervivientes 2010' no solo fue monetaria. El exconcursante compartió anécdotas sobre la dureza del programa. Perdió 16 kilos en siete semanas y "sufrió el hambre de manera extrema", revelando que llegó a la isla con la falsa expectativa de recibir alimentos detrás de cámaras. “Yo llegué de listillo, era la misma productora que MyHyV y pensaba que nos iban a dar de comer para que nos moviéramos y diéramos audiencia. A los siete días sin comer la gente me quería matar”, confesó. Por otra parte, recordó un incidente que involucró a Pipi Estrada, quien, al sufrir de almorranas, tuvo que decidir entre abandonar o ser intervenido quirúrgicamente en la playa. “Ahora ha cambiado de productora y no sé cómo será, pero en aquel entonces era muy duro, increíble”, añadió Mora.

Finalmente, relató sus intentos de conseguir comida de manera ilegal durante la edición, destacando que solo lograron robar una cola light a los guardias armados que custodiaban la playa, evidenciando la extrema dificultad de la supervivencia en el reality.