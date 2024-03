Edurne confirma su salida de 'Got Talent': "Ha sido una decisión difícil de tomar"

Edurne, reconocida cantante y jueza de 'Got Talent España', ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su salida del popular programa de después de haber formado parte del jurado durante diez temporadas. La noticia ha sido compartida por la propia artista a través de sus redes sociales, donde expresó la dificultad de esta decisión y sus razones para dar este paso.

"Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", compartió Edurne en su comunicado, que se difundió la noche del martes 12 de marzo. La artista, quien ha sido la única jueza que ha permanecido en el programa desde su inicio en 2016, confesó que tomar la decisión fue complicado debido al significado especial que 'Got Talent' ha tenido en su carrera. "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", afirmó Edurne. Durante su trayectoria en el programa, la cantante ha experimentado un crecimiento tanto profesional como personal, algo que destacó en su mensaje de despedida. "Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado...", expresó con emoción.

Edurne también aprovechó la ocasión para agradecer a sus compañeros del jurado y al presentador del programa, Santi Millán, por hacer de esta experiencia algo "aún más especial". En particular, dedicó unas palabras emotivas a Risto Mejide, con quien ha compartido numerosos momentos tanto dentro como fuera de las cámaras. Ahora, la artista se embarca en una nueva etapa centrada en su carrera musical, sintiendo que ha dado todo lo que podía al programa y a la audiencia. "Ahora necesito darle un espacio más especial a mi música", declaró Edurne. A pesar de su partida, la cantante aseguró que siempre llevará en su corazón a 'Got Talent' y dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro.