Netflix sorprende al cancelar esta famosa serie de los años 90

Netflix ha tomado otra decisión inesperada, cancelando uno de sus spin-offs más nostálgicos, "Aquellos maravillosos 90" (That ’90s Show), una serie que recuperaba el legado de la célebre "Aquellos maravillosos 70". Esta cancelación sigue una tendencia habitual en las plataformas de streaming, donde las series, a pesar de ser populares, no logran mantenerse debido a la feroz competencia y la cantidad abrumadora de contenido. Aunque la serie apareció varias veces en el top 10 de Netflix, no fue suficiente para garantizar su continuidad.

El spin-off, que se estrenó en enero de 2023, fue una continuación directa de la serie original y mostraba a una nueva generación de adolescentes, encabezada por Leia, la hija de Eric y Donna, quienes disfrutaban el verano en el famoso sótano de los Forman. La primera temporada tuvo una aceptación moderada, con críticas que alababan el homenaje a la serie original, pero también señalaban algunos problemas de ritmo y actualización. La segunda temporada, lanzada en dos partes durante 2025, consiguió corregir algunos de estos errores, pero la serie no logró conectar de forma profunda con las nuevas audiencias.

"Aquellos maravillosos 70", la serie original, marcó toda una época en la televisión, lanzando al estrellato a actores como Ashton Kutcher y Mila Kunis, y tuvo invitados de renombre como Brooke Shields, Joseph Gordon-Levitt y Lindsay Lohan. Sin embargo, el spin-off no pudo replicar ese mismo éxito a pesar del regreso de personajes icónicos como Kitty y Red Forman, interpretados por Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith, respectivamente. La controversia en torno al actor Danny Masterson, uno de los protagonistas de "Aquellos maravillosos 70", condenado a 30 años de cárcel por violación, también ha generado una nube de negatividad sobre el universo de la serie, lo que podría haber afectado su futuro.

Por otra parte, el primero en confirmar la noticia ha sido Kurtwood Smith, quien interpretaba al abuelo Red Forman. A través de su cuenta de Instagram, el actor ha expresado su tristeza y agradecimiento hacia los fans: "Sé que me han estado preguntando cuándo saldrá la temporada 3, pero tengo malas noticias… Netflix no renovará la serie". Smith ha destacado que el programa tenía "mucho corazón" y ha agradecido la oportunidad de haber trabajado con un equipo tan talentoso.

Aunque Netflix ha decidido no renovar "Aquellos maravillosos 90", todavía existe una pequeña esperanza para los fans. Smith ha dejado entrever que podrían estar buscando una nueva plataforma que adopte la serie y permita que estos personajes continúen su historia. A pesar de la cancelación, los creadores Bonnie Turner, Terry Turner, Lindsey Turner y Gregg Mettler no descartan la posibilidad de que la familia Forman encuentre un nuevo hogar en otra plataforma como Prime Video.