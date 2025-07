Julián Contreras, sobre la detención de Cayetano Rivera: "Tiene derecho a cometer errores"

La madrugada del pasado lunes, Cayetano Rivera era detenido en una hamburguesería del centro de Madrid. Los hechos ocurrían después de que el hijo de Paquirri increpara a unos trabajadores del local y a unas clientas que se encontraban en el lugar. El hermano pequeño del diestro, Julián Contreras, se ha pronunciado esta mañana en 'En boca de todos' para ofrecer una perspectiva más cercana al caso.

Hay que despejar una incógnita

Tras conectar con el programa, Contreras ha comenzado definiendo el incidente protagonizado por su hermano como "raro". De acuerdo al hijo más pequeño de Carmina Ordóñez, falta "un elemento fundamental entre que llega la policía y su hermano termina esposado".

"Creo que ha habido una mala conducta por todas las partes. Todo se vuelve un caos", ha añadido. El hermano del torero ha cuestionado repetidamente la existencia de varias lagunas en el caso, incluso si han pasado días desde que los hechos acontecieran.

Su hermano es una persona

A la hora de preguntarle personalmente por Cayetano, Julián Contreras ha lamentado unos daños hacia su hermano que él mismo ha considerado "desproporcionados". Y es que este incidente no solo puede ver mermada la reputación de Rivera, sino también deteriorar su carrera profesional.

"Cayetano tiene derecho a cometer errores. Esto no puede ser un expediente que te lastra para siempre", ha afirmado Julián. Para finalizar, el creador de contenido ha discrepado respecto a la decisión de su hermano de no dar declaraciones. "El silencio no es bueno. Tiene que defenderse", concluye firmemente Contreras.