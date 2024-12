Lady Gaga y Dua Lipa se unen al “Carpool Karaoke: Especial de Navidad” en Apple TV+

Apple TV+ y Apple Music preparan un regalo musical para estas fiestas con el estreno de “Carpool Karaoke: Especial de Navidad”, un episodio especial que llegará el próximo viernes 20 de diciembre.Lady Gaga, Dua Lipa y la sensación del año Chappell Roan se subirán al coche con Zane Lowe, reconocido conductor de Apple Music, para una aventura repleta de villancicos y éxitos del momento.

Este especial festivo supone un giro navideño para el programa ganador de varios premios Emmy, donde James Corden, creador y productor ejecutivo de “Carpool Karaoke”, cede las llaves a Zane Lowe. Al volante, Lowe conducirá mientras las artistas interpretan canciones como “Have Yourself a Merry Little Christmas” y “Last Christmas” de Wham, además de temas propios como “Die With A Smile” de Lady Gaga, “Houdini” de Dua Lipa y “Good Luck, Babe!” de Chappell Roan.

Como adelanto, Apple Music lanzó una versión especial de “Santa Claus Is Comin' to Town”, interpretada por Zane Lowe y Lady Gaga, disponible ya en las principales plataformas musicales. “Estoy encantado de que ‘Carpool Karaoke’ esté de vuelta con un espíritu tan festivo y estiloso”, afirmó James Corden, quien también bromeó sobre la importancia de mantener “los ojos en la carretera mientras cantan”.

Por su parte, Zane Lowe no pudo ocultar su emoción: “Esto ha sido lo más divertido que he hecho nunca en un coche. Tener a tres artistas tan increíbles junto a mí es un verdadero honor, y estoy deseando que los fans de todo el mundo disfruten de este especial”.

“Carpool Karaoke: Especial de Navidad” llega como parte de la aclamada serie “Carpool Karaoke”, que durante cinco temporadas consecutivas ha sido premiada con los Emmy y otros prestigiosos reconocimientos. Producido por CBS Studios y Fulwell 73 Productions, con James Corden, Ben Winston y Eric Pankowski como productores ejecutivos, este episodio promete contagiar el espíritu navideño a ritmo de grandes voces y mucha diversión.