"Mask Singer: adivina quién canta", todo un hito en su tercera temporada

Nunca antes en el recorrido que lleva el formato a nivel internacional sucedió lo que vio España en la final de “Mask Singer: adivina quién canta”, pues no sólo no hubo un ganador sino dos, ya que la votación definitiva del programa que en el país ha alcanzado su tercera edición dejó un empate técnico entre el futbolista Fernando Morientes (Gorila) y la cantante Ana Torroja (Ratita), quienes se escondían tras las máscaras vencedoras.

La del pasado miércoles en Antena 3 fue una noche cargada de emociones, pues los cuatro semifinalistas: Gallo, Caballito de Mar, Ratita y Gorila marcaron un nivel muy alto en cada una de sus presentaciones y pusieron en serios aprietos tanto a investigadores como al público, a quienes no sólo les costó descubrir quién se hallaba bajo cada máscara, sino también, elegir cuáles serían los finalistas. Así, el primero en quedar fuera de la final fue Gallo, del que sorpresivamente para todos se desenmascaró Paco Tous, y tras el siguiente acto fue Caballito de Mar quien se quedo fuera de la final y fue el turno para descubrir que, bajo una de las máscaras más seguidas de esta edición, estaba la cantante italiana Sabrina Salerno.

Todo quedó, pues, en un duelo entre Ratita y Gorila, que se enfrentaron en el duelo final entre las evidentes dudas de los investigadores que, al igual que el público, no sabían muy bien por cuál de los dos decantar su voto, algo que quedó evidente con la decisión final de declarar un empate sin vencidos y con dos ganadores.

Sólo una investigadora, en este caso Ana Obregón, quien al final obtuvo los “Prismáticos de Oro” al obtener un total de seis puntos, acertó al descubrir que majo la máscara de Gorila estaba Fernando Morientes. “Yo ponía todos los días algo en Instagram para despistar”, admitió el futbolista, en alusión a Obregón, pues sabía que le seguía la pista muy de cerca, y agregó que fue en su domicilio sí fue descubierto: “Mi hijo me pilló en casa ensayando uno de los números y se extrañó muchísimo. Le tuve que decir que me había salido muy bien un negocio en el que estaba metido y que lo estaba celebrando”, confesó entre risas. Mientras que Ana Torroja tuvo menos dificultad en mantener la discreción. “Yo como hablo poco, no ha sido tan difícil mantener el secreto”, confesó la cantante, que admitió cierta complicidad con su máscara: “Me enamoré de la carita pícara y dulce de Ratita nada más verla. Cuando la vi, sabía que me daría mucho juego para crear el personaje”.

Sin duda, el mejor final para esta edición del programa, que ha impresionado a los espectadores y los ha dejado con la boca abierta en más de una ocasión por el nivel de las celebridades que han pasado por el plató y que han puesto en apuros a los investigadores Mónica Naranjo, Javier Calvo, Javier Ambrossi y a mencionada Ana Obregón: Arancha Sánchez Vicario (Faraona), Tori Spelling (Arlequín), Valeria Mazza (Matrioska), José Ramón de la Morena (Gnomo), El Rubius (Tigre), Feliciano López (Esqueleto), Bo Derek (Sirena), Naty Abascal (Banderilla), Paula Echevarría y Miguel Torres (Alienígenas), Ana Milán (Cupcake), Dulceida (Bebé) y Alaska (Hada).

Pero el éxito de “Mask Singer: adivina quién canta” no se dio sólo en el plató, pues el programa se convirtió en líder absoluto esta temporada con una media del 17,1% de cuota de pantalla, resultado con el que mejora los datos de la anterior edición. Así, el espacio de Antena 3 ha logrado una media de 1.571.000 seguidores y 3.756.000 espectadores únicos cada noche. De hecho, durante la última noche, la gran final de la tercera edición, el programa de Antena 3 marcó el récord de la temporada al alcanzar un 20% de cuota de pantalla, erigiéndose como líder de la noche y triplicando al estreno de su inmediato competidor, al conquistar a cerca de 1,6 millones de seguidores y 3.534.000 espectadores únicos.

Pero, lo más destacado de estos datos es que este programa, producido por Atresmedia TV en colaboración con Fremantle España, es un formato familiar, que gusta a menores y adultos por igual. Y, dados estos resultados, está claro por qué ha arrasado en todo el mundo y es considerado uno de los mayores éxitos internacionales de la década.

Antena 3, líder en formatos de entretenimiento

La apuesta de Atresmedia Televisión por los grandes programas de entretenimiento está dando sus frutos, pues cada uno de los títulos que triunfan a nivel internacional también se han convertido en éxito de Antena 3, como “Mask Singer”, todas las versiones de “La Voz”, “La ruleta de la suerte”, “¿Quién quiere ser millonario?”, “Pasapalabra”, “Atrapa un millón” y uno que ha nacido directamente en esta casa, como “Tu cara me suena”. Eso, sin contar con “El Hormiguero”, consolidado como el programa más visto de la televisión.