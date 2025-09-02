La NFL se juega en DAZN: acuerdo multianual, retransmisiones en español y grandes duelos en directo

DAZN ha dado un paso decisivo en su apuesta por el deporte internacional al sellar un acuerdo multianual con la National Football League que llevará a España lo mejor del fútbol americano. A partir de la temporada 2025, los suscriptores de los planes Fútbol y Premium podrán acceder a una amplia selección de partidos de la NFL, incluyendo duelos de temporada regular, playoffs y la esperada Super Bowl LX.

La cobertura arranca con el Kickoff game entre los Dallas Cowboys y los actuales campeones de la Super Bowl LIX, los Philadelphia Eagles, que se disputará en la madrugada del 4 al 5 de septiembre. Este choque marcará el inicio de una programación que integra los encuentros dentro de la experiencia habitual de DAZN, disponible en cualquier dispositivo conectado.

Cada domingo, a partir de las 19:00 horas, los aficionados tendrán cita con “Game Time”, un nuevo formato de siete horas inspirado en la mítica “NFL RedZone”. Este programa ofrecerá un carrusel en directo con las mejores jugadas del día, al que se sumará la versión original de “RedZone” en inglés para quienes deseen disfrutar del formato clásico.

Uno de los alicientes más esperados será el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, el 16 de noviembre, que enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Además, cada jornada se emitirá un encuentro gratuito en la App de DAZN, accesible para cualquier usuario registrado con un correo electrónico, lo que amplía el alcance de la liga en España.

Con esta alianza, DAZN refuerza su catálogo sin incrementar el precio de sus planes, manteniéndose fiel a su filosofía de ofrecer contenido premium accesible y personalizado. Según Oscar Vilda, CEO de DAZN Iberia, el acuerdo representa un impulso clave para acercar el fútbol americano a una afición en pleno crecimiento en nuestro país.

Por parte de la NFL, Gerrit Meier ha destacado que esta colaboración es un paso fundamental en la expansión internacional de la liga. La presencia de DAZN como socio estratégico en España asegura una cobertura amplia y en español, al tiempo que acerca la cultura del fútbol americano a nuevos seguidores. Una apuesta que confirma a la plataforma como uno de los grandes referentes del deporte en directo.