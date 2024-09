La película que ha roto todos los récords de Netflix en 2024 y dejó atrás a "La sociedad de la nieve"

2024 comenzó con un éxito inesperado para Netflix. Aunque "La sociedad de la nieve" prometía ser la reina indiscutible del año con 104 millones de visualizaciones, una película de fantasía medieval llamada "Damsel", protagonizada por Millie Bobby Brown, la dejó en segundo plano. Con 144 millones de espectadores, "Damsel" no solo se ha convertido en el mayor éxito de la plataforma este año, sino que también ha alcanzado un lugar privilegiado entre las películas más vistas de la historia de Netflix.

A pesar de que las críticas no fueron especialmente favorables, con un 56% en Rotten Tomatoes, el público ha demostrado una vez más que los números no siempre reflejan la calidad cinematográfica. El atractivo de la película radica en su enfoque juvenil y feminista, donde la clásica historia de la "damisela en apuros" se subvierte, entregando una heroína que lucha por su propio destino. Aunque "Damsel" no recibió la misma acogida crítica que otras producciones, su mezcla de fantasía y aventuras ha captado la atención de una audiencia global.

Talento español

Dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo, "Damsel" sigue los pasos de grandes producciones de fantasía, aunque no logró conquistar a los críticos. Sin embargo, lo que le falta en reconocimiento crítico lo ha compensado con una acogida masiva. La película ha logrado consolidarse en el top 5 de películas de habla inglesa más vistas en la historia de Netflix, demostrando que la plataforma sigue apostando por este tipo de historias épicas.

El éxito de "Damsel" no fue algo predecible, especialmente considerando los datos que venían de películas como "La sociedad de la nieve" o "En las profundidades del Sena", ambas con un sólido respaldo crítico. No obstante, el tirón de Millie Bobby Brown y el gusto por las historias de fantasía han demostrado tener un poder de convocatoria insuperable. La película, que todavía está disponible en la plataforma, continúa sumando espectadores, consolidándose como un fenómeno de masas.

Al final, lo que queda claro es que las producciones de fantasía siguen ocupando un lugar especial en los corazones de los suscriptores de Netflix. Y aunque "Damsel" no haya sido la más aclamada por la crítica, su capacidad para atraer a millones de espectadores en todo el mundo la ha convertido en el éxito inesperado de 2024.