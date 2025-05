Ana Rosa Quintana vincula Eurovisión con los escándalos que rodean a Pedro Sánchez: “El verdadero festival está en el Gobierno"

La resaca de Eurovisión y la debacle de nuestro país en el certamen musical más importante del viejo continente sigue ocupando la primera plana en los magacines de actualidad de la televisión española y Ana Rosa Quintana ha aprovechado las nuevas informaciones sobre Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, para realizar su propio Festival de Eurovisión con los posibles casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez durante el editorial del programa matutino que lidera en Telecinco.

El propio festival del Gobierno de España

Durante su editorial matinal, Ana Rosa Quintana volvió a cargar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando como punto de partida la polémica votación del televoto en Eurovisión. “Hola, muy buenos días. Vamos a conocer antes por qué Israel arrasó en el televoto de Eurovisión que las causas del apagón que nos dejó a oscuras a toda España”, comenzó diciendo la presentadora. Con tono irónico, señaló que “una auditoría va a investigar una cuestión de Estado tan urgente como por qué los israelíes sacaron 12 puntos españoles en el festival”, para luego derivar en un repaso crítico de los titulares judiciales y políticos que afectan al Ejecutivo. “El verdadero festival está en los titulares que nos deja cada día este gobierno. Basta con hojear la prensa de hoy”, afirmó antes de citar informaciones como la investigación de la Guardia Civil a Santos Cerdán o las vinculaciones del Consejo de Ministros con el caso Koldo: “La agenda de Koldo registra una cita con Pepe Hidalgo que concuerda con la entrega de los 500.000 euros para pagar a Ábalos”.

Quintana continuó su intervención repasando más casos que salpican al entorno del Gobierno. “Con 10 puntos tenemos una ópera prima muy bien situada que lleva por título: La juez ve un cúmulo de indicios contra el hermano de Sánchez, que le dejan a un paso del banquillo, mientras la Fiscalía solo ve conjeturas”, señaló en alusión al caso que involucra a David Sánchez. También mencionó la supuesta implicación del ministro Ángel Víctor Torres en una operación relacionada con un amarre petrolero en Canarias: “La trama de Aldama negoció un amarre petrolero en Canarias”, dijo, citando además la imputación de Carmen Pano. La presentadora criticó la agenda internacional del presidente del Gobierno por priorizar su asistencia ante la Liga Árabe (“donde de hecho fue el único líder europeo presente en una liga tan progresista y feminista con países como Arabia Saudí”) en lugar de acudir a actos con líderes europeos en Roma o en apoyo a Ucrania. Cerró su editorial con una frase con la que, irónicamente, acusó a Sánchez de no aplicarse sus propios principios: “Seguramente estuvo el fin de semana ocupado enviando un Whatsapp ese rótulo que pensaba previo a Eurovisión. Un rótulo que no se aplica al presidente a sí mismo. El silencio no es una opción”, espetó finalmente la presentadora.