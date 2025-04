Adrián Lastra recuerda en 'El Hormiguero' su terrible accidente de moto: "Fue bastante absurdo"

Adrián Lastra ha recordado en 'El Hormiguero' su terrible accidente de moto del pasado agosto y por el que casi pierde el pie izquierdo. Según ha reconocido el actor en el programa de Pablo Motos, parece que todo ocurría de una forma bastante absurda. "Iba por una carretera pequeña y había un badén", detalla sobre ese pequeño incidente que pudo derivar en algo realmente grave.

Adrián Lastra recuerda su terrible accidente

Al parecer, en dicha carretera había dos obras en paralelo y tiraron una tubería, la cual taparon con unos tablones. Algo, que le llevaba a perder el control de la moto. "De repente noté un golpe. La moto voló, yo volé y mi cabeza solo pensaba 'no toques el suelo", ha contado. Con esa intención, procuraba agarrarse del manillar y estiró la pierna izquierda, que fue la que se llevó la peor parte.

Y pese a la aparatosa caída que había sufrido, Lastra lamenta que ninguna de las cinco personas que había allí presentes y presenciaron el incidente, hicieron nada por ayudarle. "Nada de ayuda, eh, nada", asegura. "Se me empezó a ir la mirada, les hacía señas, pero no venían y tuve que llamar yo al 112". No fue hasta que la ambulancia vino a atenderle, cuando el actor por fin fue consciente de la gravedad de su estado. "Vi que tenía un agujero en el pie, y no lo entendía porque no se me había clavado nada".