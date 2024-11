Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat se reencuentran en Paiporta: "Esto es un infierno"

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana, dos de los presentadores más conocidos de Telecinco, han protagonizado un conmovedor reencuentro en Paiporta, Valencia, una de las zonas más afectadas por la reciente DANA que ha dejado devastación en varios municipios de la Comunidad Valenciana. La catástrofe, que comenzó hace seis días, ha dejado a muchos ciudadanos sin hogar y ha requerido el apoyo de cientos de voluntarios que colaboran en las labores de limpieza y rescate.

El histórico y emotivo momento se ha producido durante una conexión en directo de Prat para su programa 'Vamos a ver'. Mientras el presentador estaba entrevistando a vecinos afectados, Ana Rosa Quintana, que se encontraba en la zona cero cubriendo la tragedia para 'TardeAR', se ha acercado a Prat y lo ha abrazado. La presentadora, que ha informado desde Paiporta durante varios días, ha descrito la situación como "un infierno". "Hay un olor aquí... que solo he vivido en Haití", ha comentado la periodista de Mediaset, refiriéndose al impacto olfativo de la devastación que le ha recordado sus experiencias en zonas de desastre en el extranjero.

Por otra parte, ambos presentadores han intentado transmitir el horror que se respira en las calles de Paiporta. Quintana ha relatado cómo, en medio de la destrucción, las muestras de solidaridad han sido conmovedoras, como la llegada de mujeres que caminaron desde Valencia para ofrecer un cocido a los vecinos afectados. "Es algo emocionante ver cómo se apoyan unos a otros en momentos tan difíciles", ha señalado. Joaquín Prat, visiblemente afectado, ha coincidido en que la magnitud de la tragedia es difícil de comprender sin estar presente en el lugar. "Es necesario que estemos aquí", ha afirmado, haciendo hincapié en la importancia de la presencia de los medios para dar visibilidad a las necesidades de los afectados. El presentador ha explicado que a pesar de los reportajes, "la gente no entiende lo que se vive aquí si no lo ve, si no lo huele". Ambos presentadores se encontraron en medio de calles llenas de escombros, donde comercios, viviendas y otros edificios han sido arrasados. La falta de servicios básicos, como agua potable y electricidad, ha agravado la situación, dejando a los habitantes en condiciones precarias. "Se sienten ciudadanos de tercera, en pleno siglo XXI", ha añadido Prat.

El gesto de solidaridad y compromiso de ambos presentadores de Telecinco ha destacado también por sus reflexiones sobre el papel de los jóvenes voluntarios, quienes han acudido desde diversas partes de la provincia para colaborar en las tareas de limpieza. "Es una riada de jóvenes con cepillos en mano, los primeros en dar la cara", ha mencionado Prat, quien ha recalcado la importancia de estos voluntarios en las primeras horas de la tragedia, cuando los equipos de rescate aún no habían llegado hasta las zonas afectadas. Asimismo, este reencuentro entre Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana se ha producido un día después de que los Reyes de España, junto al presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visitaran la zona afectada. La visita fue tensa, ya que algunos manifestantes lanzaron gritos y objetos hacia las autoridades, protestando por la gestión de la crisis desde todas las instituciones.