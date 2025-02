"Crecí creyendo que era fea y gracias a mi madre ahora soy Miss España Adolescente": la emotiva historia de superación de una invitada en 'Y ahora Sonsoles'

La historia de Angie Barreto es un ejemplo de resiliencia y superación. La joven, que sufrió acoso escolar desde los ocho años, ha logrado convertir su dolor en fortaleza, hasta llegar a convertirse en Miss España Adolescente. Su historia ha emocionado a todos los espectadores de 'Y ahora Sonsoles', donde ha relatado su dura experiencia en el colegio y cómo encontró en el modelaje una vía para recuperar su autoestima.

Desde pequeña, Angie fue víctima de insultos y burlas por parte de sus compañeros. "Me llamaban 'cara mono' o 'cara de mierda'. Me decían que no servía para nada", ha confesó en el programa de Antena 3. A medida que crecía, las agresiones aumentaban, especialmente cuando le diagnosticaron altas capacidades intelectuales. En lugar de ser un motivo de orgullo, esto la convirtió en un blanco aún mayor para los acosadores. El impacto en su salud emocional fue devastador. Angie comenzó a creer todo lo que le decían y desarrolló una profunda inseguridad sobre su apariencia y valía personal. "Yo llegaba a casa y lloraba en mi cuarto. No se lo contaba a mi madre por miedo a que todo empeorara en el centro", ha relatado a Sonsoles Ónega.

Angie en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Sin embargo, su madre, Esther Hervás, pronto notó los cambios en su comportamiento. Su tristeza y silencio fueron señales de alarma. Un día, al revisar una libreta de su hija, encontró una frase que la dejó helada: "No me siento bien, me quiero morir". Fue entonces cuando decidió intervenir. Convencida del potencial de su hija, Esther decidió inscribirla en un concurso de belleza. Aunque Angie tenía dudas, aceptó la propuesta y, para su sorpresa, fue seleccionada. El certamen se convirtió en una experiencia transformadora. "Siempre me gustó el modelaje, pero no confiaba en mí. En la entrevista estuve muy segura y, cuando me coronaron como Miss España Adolescente, no me lo podía creer", ha recordado emocionada.

A pesar de su éxito, el acoso en el colegio no cesó. Sus compañeros minimizaron su logro, asegurando que ellos también podrían ganar concursos similares. Sin embargo, Angie ha aprendido a mirar más allá de las críticas y ahora se prepara para representar a España en el certamen internacional en Colombia a finales de noviembre de 2025. El caso de Angie refleja el impacto devastador del acoso escolar y la importancia del apoyo familiar en la recuperación de la autoestima. Su madre fue clave en su transformación, demostrando que la confianza y el amor pueden ser el mejor antídoto contra el bullying. A pesar del éxito, Angie reconoce que todavía lucha con sus inseguridades. "Poco a poco voy creyendo más en mí, aunque todavía me cuesta", ha admitido. Sin embargo, su historia ya ha inspirado a muchos y ha dejado claro que la verdadera belleza está en la fortaleza de quienes se levantan después de haber sido derribados. "Siento mucho todo el bullying que hay en los colegios. A mí también de pequeña me llamaban patito feo porque estuve muy mala con 12 años y pesaba muy poco. Al final mira el patito feo la de cosas que ha hecho en su vida. Lo que pasa en todo el mundo con el bullying es terrible y hay que terminar con esto", ha afirmado Ana Obregón, colaboradora del programa como muestra de apoyo a Angie.