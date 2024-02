Beret: «En la cocina, como en la música, me gustan los sabores más puros»

Este lunes llega a las pantallas “Encuentros con sabor”, el nuevo talent show cervecero de la mano de Mahou de laSexta. Se trata de una nueva propuesta que retará a varios grupos de concursantes a sumergirse en el mundo culinario para cumplir una misión: cocinar un plato tradicional que potencie a la perfección el sabor de una cerveza en especial.

Este formato consta de cinco episodios, cuatro liderados por un celebrity distinto en cada entrega. En el de hoy, será Maxi Iglesias quien ejerza de presentador y juez, mientras que en los próximos estarán Ruth Lorenzo, Mario Vaquerizo y Beret. Todos ellos, además, concursarán en el episodio final.

Sobre esta nueva experiencia delante de las cámaras y dentro de las cocinas hablamos con el cantaurtor malagueño, que no se había visto en estas nunca en su vida.

¿Pensó en algún momento que la música le llevaría a una cocina?

(Risas) ¡Jamás! Ni la música ni nada, nunca he sido muy cocinitas. Sin embargo, cuando me lo propusieron pensé “¿Por qué no?” y decidí atreverme. La verdad es que ha sido toda una experiencia. Al principio estuve un poco nervioso por no saber cómo iba, pero después me lo pasé genial y lo disfruté.

¿Cuál fue su mayor reto?

Bueno, al no saber nada, al principio fue el atreverme, pero al final es cuestión de estar abierto a aprender. Pero para mí fue más difícil ser líder de un grupo, porque no tengo ni idea de aconsejar, así que con los chicos tuve más una labor de apoyo moral y psicológico que real. Pero oye, me enfrenté a cosas que no había hecho nunca y eso también es bueno.

La suya es una carrera hecha a fuego lento.

Sí, aunque sigo siendo joven, creo que mi carrera ha crecido de forma muy orgánica, muy natural y, al final, depende de la gente, lo que ha hecho que sea algo poco a poco, como el boca a boca, sin el subidón que a lo mejor puede dar una inversión publicitaria o algo así. Finalmente, ha sido la propia fuerza de mi música la que me ha dado ese crecimiento.

Después de haber compartido y aprendido de Jorge Breton, del Basque Culinary Centre, en “Encuentros con sabor”, ¿podría definir su música con algún plato de los que cocinaron?

¡Qué difícil! Pero, mira, tiene su punto, porque al final, la música y la cocina son la composición de muchos elementos y al mismo tiempo se les puede dotar de personalidad. No lo había pensado, pero es muy interesante. Creo que, aunque no lo hicimos en el programa, podría plantearme mi música como una buena macedonia de frutas. Suena simple, pero no lo es, porque me gustan los sabores básicos, es decir, lo puro, sin demasiadas elaboraciones o artificialidades, pero al mismo tiempo hay tanta diversidad en mis canciones, tanto en la temática, como en las melodías y las colaboraciones, que hay mucha variedad es algo que busco y que disfruto.

En el programa tienen que maridar la comida con la cerveza y en su carrera ha hecho un montón de colaboraciones con otros artistas. ¿Quién lleva a su terreno a quién?

Es complicado, en el programa aprendimos a buscar esos sabores básicos de los que te hablé para intentar combinarlos y potenciarlos, se trata de evitar eso que dices, que uno se los lleve al terreno del otro. Fue divertido descubrir esas cosas porque estimula la creatividad. Y también es lo que buscamos en las colaboraciones, que sea un encuentro que sume, que cree algo nuevo. Con Malú, Yatra, Pablo Alborán, Melendi, mira que todos son distintos, y con ellos surgía esa magia en las cosas que hemos grabado. Se trataba de buscar un punto en común entre nosotros, sobre todo en el mensaje, aunque nuestros estilos fuera muy diferentes.

Igual que se atrevió ahora con la cocina, ¿le gusta hacerlo con su música? ¿Explora estilos diferentes?

Sin duda, yo en casa tengo maquetas de canciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, en estilos, en temas… Es un poco de todo, como la macedonia.

Y ¿qué podemos disfrutar de Beret ahora?

De momento, lo que se puede contar es lo nuevo. Es decir, primero, que la gente se enganche a “Encuentros con sabor”, porque seguro van a ver cosas que no se han visto de nosotros, hablo de Ruth, Maxi, Mario y yo, obviamente, pero también se lo van a pasar bien y seguro que aprenderán cosas muy interesantes, como lo hicimos nosotros. Y, musicalmente, ahora estamos centrados con el nuevo trabajo que hicimos con Mr. Rain, “Superhéroes”. Mi madre me decía que él era el “Beret” italiano, y cuando escuché su tema me di cuenta de su sensibilidad y su capacidad para cantar de temas como la resiliencia, la autoestima y los problemas mentales. Es una canción y un trabajo que está creciendo mucho, tiene mucha fuerza y sé que dará mucho de qué hablar.