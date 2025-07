Bertín Osborne renuncia a su puesto como finalista en 'Tu cara me suena'

Bertín Osborne sorprendió a todos los presentes en el plató de Antena 3 y a los telespectadores (que no fueron pocos, ya que la gala obtuvo un 24% de share) al caracterizarse de María del Monte en la segunda semifinal de la duodécima edición de 'Tu cara me suena' que reunió a 4,7 millones de telespectadores únicos durante la noche del viernes. Manel Fuentes le comunicaba al empresario y cantante español, que se despedía esta semana de los escenarios, que se convertía en finalista de esta edición del certamen musical más exitoso de Antena 3, pero Osbornerechazó su puesto en la Gran Final comentando que prefiere "ver el espectáculo desde la barrera", por lo que los finalistas de 'Tu cara me suena 12' además de Melani son: Mikel Herzog, Ana Guerra, Gisela Lladó y Esperansa Grasia.

Una segunda semifinal bastante reñida

La segunda semifinal de 'Tu cara me suena' fue una noche cargada de emoción, talento y momentos que quedarán grabados en la memoria del programa. Melani abrió la gala con una arriesgada y energética interpretación de Sports Car, de Tate McRae, demostrando que su capacidad vocal va de la mano con una notable habilidad para el baile. Su actuación fue recibida con admiración por parte del jurado, especialmente Lolita, que elogió su arte con rotundidad. Gisela, por su parte, asumió el reto de encarnar a Adele con Set Fire to the Rain y emocionó al público, recibiendo elogios por su potencia vocal. Luego llegó Goyo Jiménez, que se tomó con humor su imitación de Righeira con No tengo dinero, acompañado por Iñaki Urrutia, en una actuación desenfadada. Pero el momento más emotivo fue el de Mikel Herzog, que revivió el histórico Nacida para amar junto a Nina, quien se unió vestida como en Eurovisión 1989.

La emoción se mantuvo con Manu Baqueiro, que, a pesar de no estar entre los favoritos, brilló con una sentida versión de Volverá. Yenesi sorprendió al transformarse en Amaia con Tengo un pensamiento, demostrando una evolución artística que emocionó al jurado. Ana Guerra cambió de registro para asumir el icónico Nessun dorma de Pavarotti, ofreciendo una de las actuaciones más ovacionadas de la noche. Su interpretación fue un homenaje a su abuelo y provocó el aplauso unánime del jurado. Después, Esperansa Grasia emocionó con The Climb, de Miley Cyrus, mostrando sensibilidad y solidez vocal. El broche de oro lo puso Bertín Osborne, quien rompió expectativas al meterse por primera vez en la piel de una mujer para interpretar a María del Monte con Cántame.

La sevillana lo acompañó sobre el escenario, y juntos protagonizaron uno de los momentos más festivos y simbólicos de la noche. Entre risas, emoción y mucho arte, se cerró una semifinal muy reñida. La invitada especial, Pilar Vidal, puso el punto final con su imitación de Fangoria, antes de que el jurado enfrentara la difícil tarea de valorar una gala marcada por el alto nivel de todos los concursantes.

Clasificación de los finalistas y canción para la Gran Final

Melani: 257 puntos y Anne Hathaway en Los Miserables.

Mikel Herzog Jr: 244 puntos y Benson Boone con el tema Beautiful things.

Ana Guerra: 233 puntos y Melody.

Gisela Lladó: 228 puntos y Pink con Nothing compares 2 U

Esperansa Grasia: 195 puntos y no lo tiene decido aún debido a que no estaba en sus planes ser finalista de la edición