Bisbal irá a 'La Resistencia' y cumplirá el sueño de Broncano

David Bisbal entró por videoconferencia anoche en 'La Resistencia', en un programa en el que estuvo de invitada la Mala Rodríguez, y, lo primero de todo, se preocupó por el estado general de "los máquinas" ante la incredulidad y la emoción de David Broncano que ya en su día confesó la ilusión que le haría que el cantante almeriense estuviese en el plató del late de MovistarPlus+: "Es muy máquina" llegó a decir el presentador jiennense.

Broncano no daba crédito y se pegó un pellizco retórico: "¿Cómo sé yo que esto no es un video o es por inteligencia artificial?". A lo que el ex de 'Operación Triunfo' le respondió tranquilizándolo "David, soy yo", seguido de un quejío flamenco marca de la casa.

Bisbal acusó la insistencia del novio de Silvia Alonso por redes sociales para que fuese al plató de 'La Resistencia': "No veas la que me has liado por aquí", declaró el cantante. De hecho, a petición de su presentador, la cuenta de Twitter de 'La Resistencia' supera el millón de seguidores pero sólo sigue a una persona, a raíz de lo de los máquinas, y es a David Bisbal.

"¿Quién te ha dicho que no quiera ir?", expresó éste. "Me encanta 'La Resistencia' y me encanta cómo eres", abundó ante el pasmo de su tocayo.

Prometió el almeriense que estaría allí, y que solo tenían que "poner fecha". "¡Mañana!", le replicó al instante el de Orcera en referencia a la noche del jueves 25. "Mañana no puedo", replicó. "Bueno, David, que os quiero mucho y nos vemos pronto si Dios quiere", se despidió el cantante.