Carmen Alcayde desvela haber sido víctima de una estafa: "Sabían toda mi información..."

El avance de las tecnologías ha facilitado numerosas tareas cotidianas, como las compras en online o el tener información de cualquier tema en pocos segundos. Sin embargo, también ha abierto la puerta a sofisticados métodos de estafa que aprovechan cualquier resquicio o despistes de los usuarios para engañarlos. Este fue el caso de Carmen Alcayde, colaboradora del programa 'Fiesta' en Telecinco, quien recientemente ha compartido su experiencia como víctima de un fraude a través de un mensaje de texto.

Durante el programa vespertino presentado por Emma García, Alcayde ha sorprendido al público al confesar que había caído en una estafa digital. La colaboradora de Mediaset ha explicado que recibió un mensaje que aparentemente provenía de una empresa de mensajería, GLS, en el que se le solicitaba un pago de dos euros por aranceles para un paquete que estaba esperando desde Alemania. "Me han estafado esta semana.Era el paquete que estaba esperando, sabían mi información. Introduje los datos de mi tarjeta para pagar esos dos euros, pero después quise verificar y me di cuenta de que la empresa no existía", ha detallado Alcayde. Afortunadamente, la cantidad sustraída fue mínima, ya que utilizó una tarjeta de prepago con un saldo limitado, y rápidamente la dio de baja para evitar mayores complicaciones.

Carmen Alcayde junto al resto del equipo de 'Fiesta' Mediaset

El caso de Carmen Alcayde no es aislado. En el mismo programa se comentaron otros casos similares, como el de una mujer que fue engañada pensando que estaba ayudando económicamente a Brad Pitt mediante fotos generadas por inteligencia artificial. Estas estafas aprovechan el desconocimiento, la confianza y la urgencia que generan los mensajes fraudulentos para obtener datos personales y financieros. Este tipo de estafas, conocido como phishing, busca simular comunicaciones legítimas de empresas de mensajería, bancos o plataformas de compras. Los ciberdelincuentes suelen emplear tácticas como mensajes urgentes o relacionados con envíos pendientes para inducir a las víctimas a compartir información confidencial o realizar pagos.

Consejos para prevenir estafas

Ante el aumento de este tipo de delitos, expertos en ciberseguridad recomiendan extremar precauciones:

Verificar siempre la autenticidad de los mensajes antes de realizar cualquier acción.

antes de realizar cualquier acción. Evitar proporcionar información personal o financiera en enlaces recibidos por SMS o correos electrónicos.

en enlaces recibidos por SMS o correos electrónicos. Usar tarjetas de prepago o métodos de pago seguros en compras en línea.

en compras en línea. Mantener actualizados los sistemas de seguridad en dispositivos móviles y ordenadores.

El ejemplo de Carmen Alcayde o de otras famosos que han denunciado en televisión el haber sufrido un fraude pone nuevamente de manifiesto que. Aunque en su caso el daño económico fue mínimo, la periodista ha hecho un llamamiento a la audiencia para estar alerta. "", ha concluido.