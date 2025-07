Un centímetro pudo cambiar la vida de David Cantero para siempre

El seis de marzo del año 2025, Informativos Telecinco decía adiós a David Cantero, quien abandonaba el grupo Mediaset tras 15 años al servicio de la televisión situada en la carretera de Fuencarral. Desde entonces, Cantero no ha parado de dar entrevista en diversos medios de comunicación pero aún no había aparecido en la pequeña pantalla de nuestro país. Esto terminó gracias a Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, que emitió hace un mes episodio de 'Patas Arriba', un magacín dedicado a los animales de compañía presentado por Mar Vega, que contará con la presencia del periodista madrileño y su perra Haru, de la cual presume mucho en sus redes sociales. Tras esta pequeña aparición, Cantero estuvo ayer presente en el magacín vespertino de actualidad de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', repasando junto a Sonsoles Ónega su trayectoria dentro de los medios de comunicación y el ex presentador de Informativos Telecinco espetó que estuvo a punto de dejar la profesión del cuarto poder para ser Policía , pero su estatura no fue suficiente para seguir con el proceso de selección.

Él quiso, pero las autoridades no le dejaron

David Cantero contó durante la tarde de ayer, que cosechó un share medio de 10,2% y +3,4 M de espectadores únicos, cómo sus amigos y él decidieron optar a entrar a la Policía y a pesar de pasar todas las pruebas, las autoridades médicas encargadas de la preselección prescindieron del que fuera en un futuro el líder de los Informativos en la carretera de Fuencarral durante 3 lustros. "Me rechazaron por la talla, porque se presentó mucha gente, se pusieron muy estrictos en la talla y me faltaba un centímetro. Yo pasé todas las pruebas, las psicológicas y tal, y me quedaba el reconocimiento médico. Ahí me dijeron 'no da la talla, fuera'. Lo que es la vida, lo que cambia un centímetro", explicó Cantero ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

"Hoy sería el comisario Cantero y no estaría aquí contigo... O sí", exponía el presentador de Informativos haciendo una pequeña broma ya que continuaba explicando que a lo mejor estaría en el plató para contar la última hora de Cayetano Rivera, quien ha tenido una trifulca policial durante la tarde del lunes y ayer en el magacín vespertino de Antena 3 se dieron más detalles de esta última polémica del torero.

Un apasionado de la información, que estudió en las grandes ciudades del mediterráneo

Aunque nació en Madrid, David Cantero no estudió solo en la capital de España ya que probó suerte en la capital de Andalucía (Sevilla) y en la capital de Italia (Roma), licenciándose de Imagen, Cinematografía, Fotografía y Publicidad. Comenzó su carrera en los años 80 y, en 1982, se unió a Televisión Española (TVE), donde desempeñó diversas funciones, desde operador de cámara hasta presentador. Su experiencia en la cadena lo llevó a trabajar en los Estudios de Prado del Rey y en el Centro Territorial de Andalucía, además de ejercer como corresponsal en Roma y El Vaticano entre 1988 y 1991. En 1997, asumió la presentación de Telesur, el informativo territorial de TVE en Andalucía, y posteriormente condujo distintas ediciones del Canal 24 horas. En 2007, se incorporó a 'Informe Semanal', donde permaneció hasta 2010, compaginando esta labor con la presentación de los Telediarios de fin de semana. Ese mismo año, tras casi 30 años en TVE, se trasladó a Mediaset para presentar Informativos Telecinco en la edición de sobremesa. A lo largo de su carrera, Cantero ha sido reconocido con prestigiosos premios, como el Micrófono de Oro en 2010 y la Antena de Oro en 2018. En diciembre de 2023, tras más de una década en Telecinco, dejó la edición de sobremesa para asumir la conducción de los informativos del fin de semana. En el ámbito personal, está casado con Berta Caballero, quien ha sido un pilar fundamental en su vida. La pareja, que ha optado por mantener su relación con discreción, tiene dos hijos: Adriano y Alejandro.