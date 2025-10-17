Los clientes de Movistar Plus+ dicen adiós a 4 canales en su plataforma OTT

El servicio de streaming de Movistar Plus+ se ha visto alterado con la retirada de cuatro canales, que ya no estarán disponibles para los clientes de esta plataforma de la televisión de pago más importante de nuestro país. Sin embargo, esta retirada no afecta a los clientes de fibra, ya que los abonados a nivel satélite seguirán pudiendo disfrutar tanto en web o aplicación de los canales británicosBBC Food, BBC History, BBC Top Gear y BBC Drama (ahora BBC Series), que habían llegado a Movistar Plus+ en enero de 2025 y que desaparecen sin previo aviso, como afirma el medio especializado Mundoplus TV, del servicio de streaming de Movistar Plus+, que tiene un precio de 9,99 € al mes. La alianza BBC y Movistar Plus+ se refuerza solo a nivel satélite con la llegada de BBC Player a nuestro país.

¿Qué es BBC Player?

Movistar Plus+ y BBC Studios refuerzan su alianza en España con una ampliación de su acuerdo de colaboración que incluye el lanzamiento en primicia del servicio 'BBC Player' y la incorporación de dos nuevos canales. Esta relación, que ya cumple una década, ha permitido a Movistar Plus+ ofrecer en exclusiva algunas de las producciones más aclamadas del sello británico, desde documentales de naturaleza y ciencia como 'Planeta Tierra III' o 'Mamíferos', hasta exitosas series de ficción como 'Time' o 'Blue Lights'. A finales de año, 'BBC Player' llegará por primera vez a España, ofreciendo más de 1.000 horas de contenido bajo demanda con una cuidada selección de series, documentales y programas de BBC Studios. Este nuevo servicio estará disponible para todos los clientes de Movistar Plus+, que además podrán disfrutar de dos nuevos canales que se sumarán a los cuatro lanzados el pasado enero. La ampliación del acuerdo garantiza también que BBC Earth continúe estrenando en exclusiva en Movistar Plus+ sus producciones más prestigiosas. Documentales como 'Caminando con dinosaurios II', 'Human', 'Kingdom', 'Felinos T2' o 'Planeta Azul III' mostrarán la riqueza y diversidad del planeta con la calidad visual y el rigor científico característicos de la BBC. Según Ismael Calleja, director de Alianzas de Movistar Plus+, 'la ampliación de la alianza con BBC Studios demuestra el compromiso de Movistar Plus+ con los contenidos de calidad y con la excelencia como sello diferencial'. Por su parte, Arran Tindall y Janet Brown, directivos de BBC Studios, destacaron que esta expansión consolida una relación de diez años que sigue evolucionando para ofrecer historias únicas, educativas y de gran valor cultural al público español.