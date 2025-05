'Cuéntame cuándo pasó', protagonista en 'The Floor'

Tras un estreno marcado por el protagonismo de las mujeres, 'The Floor' volvía a hacer acto de presencia en la parrilla de RTVE. Este nuevo concurso, que está presentado por la cantante Chenoa, pone a prueba a los participantes anónimos con diferentes pruebas. El objetivo final es lograr quedar el última, o la última, sobre el impresionante tablero.

"Combina rapidez, estrategia y emoción en un formato internacional que ya ha triunfado en 15 países. 'The Floor' no es un juego de niños… ¿Quién será el último concursante que se mantendrá en pie, conquistará el tablero, y se llevará el gran premio?", explicó la cadena en la presentación. Por ello, en la segunda emisión hubo un total de 88 concursantes que querían mantener su puesto en la lucha por los 100.000 euros.

Una prueba clave

Desde el comienzo del programa, Chenoa ya avisó a todos ellos que al finalizar la noche habría 13 personas menos sobre el tablero. Las pruebas de eliminación se fueron sucediendo y hubo una que destacó por encima del resto. En ella, estuvo involucrado el cómico Antonio Durán y tuvo a la mítica serie de RTVE, 'Cuéntame cómo pasó', como elemento clave.

"O me voy a mi casa, o los echo a todos a la calle", empezó diciendo el cómico ante las risas del público. Posteriormente, reveló cuál era la casilla seleccionada para el reto y le tocó ir a la mesa de juego a Loles Valls-Jové. "Agustín me ha retado y él no sabe que me sé toda la serie. La he visto toda, desde el 2001. Me lo voy a comer", apuntó la participante.

Una vez que comenzó el reto, Agustín fue sincero: "Una vez que nacieron mis hijos ya no la pude ver más. Tengo una laguna de cinco o seis años. Espero que esa gente haya envejecido bien para que yo los siga reconociendo".

El duelo en sí consistió en reconocer con el nombre de la serie a los protagonistas cuya imagen aparecía en la pantalla. Finalmente, Agustín no supo adivinar uno de los rostros (Marcos, en 'Cuéntame cómo pasó') y la participante logró mantenerse en 'The Floor'. "Ha sido brutal", concluyó Chenoa.