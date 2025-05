La curiosa anécdota de Juanra Bonet con la reina Letizia: "Se me olvidó quién era'

Juanra Bonet ha sido el invitado de esta noche en 'El Hormiguero', donde ha compartido una divertida anécdota que tiene como protagonista nada menos que a la mismísima reina Letizia. Todo ocurrió, según le ha contado a Pablo Motos, durante el 25 aniversario de Antena 3. "Estabais vosotros y los reyes hicieron un cóctel", ha comenzado relatando, a lo que el presentador del programa ha asentido, dejando claro que él también se acordaba perfectamente de ese momento..

Juanra Bonet recuerda su pequeña metedura de pata con Letizia

Tal y como viene siendo habitual, todos los asistentes pasaron a ponerse en fila para que Doña Letizia y Don Felipe les saludaran; mientras que Juanra, tal y como él mismo se encarga de destacar, era apenas un recién llegado. "Era un niño con una maleta cargada de sueños", ha bromeado al respecto. "Acaba la recepción oficial y se forma un corrillo alrededor de la reina, que estaba hablando con un grupo de presentadores", detalla el comunicador. "Y en ese momento Manel me hace señas para que vaya, pero yo me quedo como azorado", asegura.

"Se me olvidó por completo que era la reina"

Pese a ello, el ambiente era tan relajado, que rápidamente se metió en la conversación con Letizia. "Se me olvidó totalmente que era la reina, porque la vi tan cordial y hablando con todos, que sentí normalidad", apunta al respecto. "Yo casi no abrí la boca, pero al despedirse nos dijo que se iba a un congreso mañana y le pregunté de qué era. Entonces ella me lo explica y me pareció muy interesante".

Lo más gracioso del asunto, según detalla Juanra, es que ella le invitó a asistir. Algo, a lo por inercia le contestó: "Claro, hazme una perdida", ha confesado entre risas y muerto de vergüenza. "Ella se despidió amablemente y Manel me miró con una cara de: 'tú eres tonto'".