El dardo cruel de María Patiño a Paz Padilla tras su adiós en Mediaset

María Patiño ha demostrado una vez más que no tiene reparo en decir lo que piensa y, si tiene que poner los puntos sobre las íes, lo hace, como hiciera a finales de 2024 con su antigua casa "Socialité". En este caso, su víctima ha sido aún más cercana, nada más que Paz Padilla, compañera de la ferrolana en "Sálvame", que recientemente ha sufrido un fuerte revés en su carrera televisiva tras ser desechada por Mediaset tras 15 años trabajando para el grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral.

Muy dura contra su ex compañera

El reciente anuncio de que Mediaset no renovará el contrato de exclusividad de Paz Padilla ha generado una oleada de reacciones, especialmente entre sus antiguos compañeros de "Sálvame". Ahora, la humorista y presentadora tiene la libertad de trabajar con cualquier cadena, aunque continuará participando en proyectos de Telecinco como colaboradora externa a través de productoras. Durante años, Paz ha sido una figura destacada en la televisión, pero también ha protagonizado momentos polémicos que han marcado su relación con colegas como Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Precisamente, María Patiño no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto. En "Sálvame", recordó las palabras que Paz le dedicó a Jorge Javier: “Lo que sube, baja”. Con una sonrisa irónica, Patiño afirmó que estas mismas palabras parecían aplicarse ahora a la situación de la gaditana. No obstante, también señaló que el cambio profesional de Paz no supondrá un problema económico para ella, al reconocer que “está forrada” gracias a una carrera repleta de éxitos y proyectos bien remunerados.

No fue la única que aprovechó la situación

El debate sobre Paz Padilla continuó cuando Kiko Matamoros criticó duramente una publicación reciente de la presentadora en la que mostraba cómo había decorado su casa para el día de Reyes Magos. Según Matamoros, este gesto es una contradicción respecto a la imagen anticonsumista y ecológica que Paz ha defendido durante años. “El año pasado, gastó una cantidad desmesurada de papel para decorar, llevándose por delante 15 bosques”, ironizó. María Patiño también se sumó a las críticas, tachando de incoherente a Paz por haber presentado un programa que dependía del tipo de prensa que, según Patiño, la humorista desprecia. “En este género hay que creer y defender lo que haces, y para mí eso es la esencia de la contradicción”, sentenció.