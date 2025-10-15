El día que un loro se convirtió en protagonista de ‘La ruleta de la suerte’: Jorge Fernández lo recuerda en Antena 3

Jorge Fernández fue este martes uno de los invitados de ‘Y ahora Sonsoles’, donde acudió para promocionar el estreno de ‘La ruleta de la suerte: Noche’, que llegará este sábado 18 de octubre al prime time de Antena 3. El presentador aprovechó su paso por el magacín de Sonsoles Ónega para repasar algunos de los momentos más curiosos que ha vivido al frente del concurso, que lleva 19 años en emisión.

Entre risas, Fernández confesó la anécdota más surrealista que le ha ocurrido en el plató: “Me cagó un loro”, reconoció sin titubeos, provocando la sorpresa de la presentadora. “Hicimos un programa especial de animales. Yo estaba con un loro que se suponía que estaba adiestrado, pero se me subió a la cabeza y noté cómo me caía todo calentito”, relató entre carcajadas.

Lejos de cortarlo, el momento se emitió en televisión. “¡Vaya que si se emitió! No cortamos nada. Mi director sabe que yo no quiero cortar nada salvo que sea indispensable. La cago muchas veces, pero siempre digo que no corten por mí, que ya saldré del atolladero”, explicó el presentador, que recordó que aquel día salió “directo a la ducha”.

El relato dio pie a un intercambio de bromas con Sonsoles Ónega, que no dudó en preguntar detalles sobre el incidente. “¿Es calentita? ¿Es líquida? ¿Huele?”, le preguntó divertida, ante lo que Fernández reaccionó sorprendido: “¡Por favor, que tienes un Premio Planeta!”. “¿Pero los Premios Planeta no hacen caca?”, respondió la periodista entre risas, desatando la carcajada general en plató.

La conversación también dejó espacio para las bromas sobre el cambio de programa, cuando Fernández le recordó a Sonsoles que “le quitó ‘El príncipe’”, uno de sus antiguos cámaras. “Y dale, que yo no he quitado a nadie”, se defendió ella con humor.