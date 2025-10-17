Diego Aguado se convierte en el nuevo campeón de 'Cifras y letras' tras conseguir un bote de 70.000 euros

'Cifras y letras' ha vuelto a vivir este jueves una noche inolvidable que pasará a la historia. El matemático Diego Aguado se ha hecho con un bote de 70.000 euros después de haberlo intentado, un día sí y otro también, desde que entrara a concursar el 25 de septiembre. A lo largo de 16 programas, el madrileño había acumulado 13.300 euros, que sumados al premio conseguido se traducen en 83.300 euros.

Tras superar a su rival, Diego ha llegado a la prueba final con la calma que le caracteriza y ha comenzado a responder correctamente a las 10 primeras palabras, usando la llave para la última, que era "pezuelo", y que le ha dado la victoria y ha desatado el júbilo del presentador Aitor Albizua, el experto en cifras David Calle y la experta en letras Elena Herraiz.

Después de que el pasado mes de junio José Antonio Montalbán se hiciera con un premio de 252.000 euros, el más alto de la nueva etapa del formato en el segundo canal de RTVE, no ha habido que esperar mucho tiempo para la proclamación de un nuevo campeón.

Diego Aguado Hernández, matemático de 46 años, es un apasionado de los juegos de mesa y de los concursos y por fin puede decir que se ha proclamado vencedor en uno de ellos, después de haber participado en el pasado en otros formatos como '¡Ahora caigo!', 'Pasapalabra', 'Password', 'Saber y ganar', 'Trivial Pursuit' y 'La noche de los cazadores'.

Participar en el concurso de La 2 era uno de sus sueños, pues se había quedado a las puertas de concursar en su versión autonómica en años anteriores. Ahora, con la victoria de este jueves, ha escrito su nombre en la historia del programa.