Juan del Val presume de Premio Planeta en 'El Hormiguero': "Quería traerlo para demostraros lo importantes que sois para mí"

La tertulia de este jueves en 'El Hormiguero' tenía nombre propio desde antes de empezar. Y ese no era otro que el del autodenominado "polémico" Juan del Val, que en la noche de este miércoles fue galardonado con el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor' y del que no puede estar más satisfecho.

Cristina Pardo, Tamara Falcó y su mujer Nuria Roca, con Pablo Motos a la cabeza, han recibido al escritor y compañero, que solo se ha separado de su premio cuando se lo ha enseñado a los tertulianos de la mesa. "Me lo he traído, casi lo he robado, me lo dieron ayer pero se lo tienen que llevar a grabar. Quería traerlo aquí para demostraros lo importantes que sois para mí".

El guionista del programa que cada noche arrasa en Antena 3 ha desvelado cómo vivió su día más especial, en el que fue el centro de todas las miradas: "Yo veía que había posibilidades, al final de la gala vas viendo que puede funcionar. Va creciendo la emoción y el miedo, pero tomé una decisión que era que iba a disfrutarlo, ser consciente, quería recordarlo".

"Cuando escuché mi nombre dije: 'Voy a ir caminando despacio, disfrutándolo", ha proseguido, asegurando que "no estaba especialmente nervioso", pero que se quedó "sin saliva". Mientras, su compañera de vida también ha compartido la experiencia de vivir junto a él la premiación.

La periodista y presentadora de 'La Roca' en laSexta decidió guardar el móvil para disfrutar esos instantes, en vez de grabarlo en vídeo, pero los nervios pudieron con ella y empezó a manosearse la cara: "Estaba tan nerviosa, llevaba los labios rojos carmesí, acabé con todo lleno de carmesí".

Y ha destacado la atención que acaparó su marido porque "nadie fue capaz" de decirla nada y pasó "a un segundo plano por completo".

El libro llegará a las librerías el próximo 5 de noviembre y la tirada inicial constará de 210.000 ejemplares. Según el jurado del galardón literario con mayor dotación económica del mundo, la novela posee algún toque de thriller y trata la desigualdad social, las contradicciones individuales entre el deseo y la realidad, las complicadas dinámicas familiares y el deseo de liberación personal. Sus páginas transportarán al lector hasta la ciudad de Sevilla, donde se desarrollan las historias de sus personajes.